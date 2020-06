Chema Rivas: “La gente está cumpliendo el sueño de un chaval de 20 años”

Chema Rivas nació rodeado de música. Su padre tocaba la guitarra y escribía poesía, su abuelo y su madre cantaban. "Inconscientemente llevo toda la vida en la música", ha contado a nuestra querida Nallely Capellán en su encuentro con LOS40 Urban Live.

Reconoce que desde los 13 años -cuando empezó a tocar la guitarra- sabía que esto le iba a hacer muy feliz. 7 años después, el malagueño ha conseguido ser disco de oro ("fue una locura, inexplicable", ha señalado) y platino con Mil Tequilas, el tema que ha revolucionado el panorama urbano y las redes sociales. "Cuando me llegó estaba con mi hermana y nos hinchamos a llorar los dos. Mi hermana sabe todo lo que la musica significa para mí y nunca me había visto llorar. Ha sido de las mejores experiencias de mi vida", ha confesado Chema.

Sobre el éxito descomunal de este sencillo, el cantante sostiene que reside, por una parte, en que "es una canción que me salió super natural y de corazón", que ha provocado que la gente se haya visto identificado con el mensaje que transmite, porque al fin y al cabo es de lo que se trata: contribuir a las felicidad de las personas.

A nivel personal, también quiere lanzar el mensaje de que todo es posible. "Quién le iba a decir al niño de 14 años que con el tiempo, con esfuerzo y, sobre todo, ilusión iba a llegar a lograr esto. Siento una emoción increíble", ha expuesto sobre el valor de ser constante y luchar por tus sueños, que se pueden convertir en realidad si los persigues.

El joven cantante ha explicado que sus temas siempre nacen de un piano o de una guitarra y que después le da el toque el producitor o él mismo (como en Ella, su último single). "Siento que puedo expresarme mejor con este tipo de instrumentos; es una forma más fácil de contar lo que vivo", ha manifestado.

Cómo ha cambiado la vida de Chema Rivas

Cuando recibió su primera nómina como artista le compró una pulsera a su madre que tenía grabada las palabras: "loca soñadora", ya que ha sido unos de sus mayores apoyos.

Chema ha dejado aparcados los estudios de Grado Superior en Educación Infantil por dedicarse de lleno a la música. "Igual que empecé lo he dejado a un lado totalmente, porque me gusta pero no es realmente lo que quiero", ha revelado; aunque, de momento, no descarta retomarlo porque la docencia (y enseñar a niños) es algo que le flipa.

¿Qué ha pasado con sus amigos? Chema contesta: "A los que son de verdad me he acercado mucho porque comparto el éxito con ellos; otros se han distanciado... eso habla por sí solo. Me ha acercado sobre todo a mi familia. Me gusta compartir todo con ellos".

El futuro: remix, conciertos y cruzar el charco

El cantante natural de Málaga no ha parado de crear durante el confinamiento: ha compuesto apróximadamente 100 nuevos temas. "Hay días que hago una canción en 20 minutos y otros me tiro 2 semanas", ha dicho.

Ha revelado que se está maquinando el remix de Mil Tequilas, a lo que nuestra compañera Nallely ha dejado caer los nombres de Omar Montes o Ana Mena, pero el joven no ha soltado prenda. ¿Quién te gustaría que participara en este remix?

También ha declarado que ahora tiene muchos más contactos que ahora. Yago Roche, por ejemplo, es uno de los artistas con los que ha estado intercambiando ideas, presentando propuestas y cocinando cosas durante la cuarentena. "El crecimiento de este artista ha sido exponencial, como el mío. Hemos crecido juntos como artistas y hemos compartido momentos. Me gustaría hacer algo con él", ha señalado.

"Creo que va a ser muy positivo; vamos a volver a los escenarios más fuertes que nunca. Tanto tiempo confinados... los artistas vivimos intensamente. Cuando subamos al escenario nos vamos a volver completamente locos", ha opinado sobre ese esperado regreso de los conciertos, donde tiene planeado algunos por Marbella, Valencia e incluso Barcelona.

Chema ya se ha fijado un nuevo objetivo: cruzar el charco y visitar Latinoamérica, donde también residen muchos de sus fans.