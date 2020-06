5 recetas de postres para hacen en menos de 5 minutos en el microondas

En tiempos de cuarentena, muchas familias han dedicado tiempo a elaborar ricos postres que han hecho las delicias de todos. Hubo hasta falta de existencias como harina y levadura. Pero ahora que empezamos a salir a la calle, todo ese tiempo que teníamos para dedicarle a la cocina, empieza a escasear.

Pero si le has cogido el gusto a eso de tomar un buen postre casero y no quieres renunciar a él ahora que el tiempo no es el mismo, toma nota porque aquí te dejamos 5 recetas para terminar la comida como un gourmet sin dedicarle más de 10 minutos a la elaboración. Y, lo mejor de todo, te bastará un microondas.

#1. Brownie

El brownie es un postre típico de chocolate que acompañado por una bola de helado de vainilla hará las delicias de grandes y pequeños.

Ingredientes

2 cucharadas de mantequilla derretida

2 cucharadas de leche o auga

¼ cucharada de extracto de vainilla

4 cucharadas de azúcar

2 cucharadas de cacao en polvo

2 cucharadas de harina

2 cucharadas de chispas de chocolate semidulce

Una pizca de sal

Elaboración: En un pequeño recipiente hay que mezclar primero la mantequilla derretida, la leche y la vainilla. Añadimos el azúcar, el cacao, la harina, la sal y el chocolate. Mezclar y meter en el microondas a máxima potencia durante un minuto y medio. Dejar enfriar un par de minutos y servir al gusto con helado y sirope de chocolate.

Un brownie en menos de 5 minutos. / Lauren King / EyeEm / Getty Images

#2. Flan de galletas

¿A quién no le gusta un buen flan? Si encima lo puedes hacer en un abrir y cerrar de ojos, tendrás el postre perfecto para una merienda improvisada.

Ingredientes

8 galletas tipo María

250ml de leche

50gr de azúcar

2 huevos

2ml de esencia de vainilla

Caramelo líquido

Mantequilla

Elaboración: Cogemos cuatro flaneras y las untamos con la mantequilla y echamos caramelo líquido hasta cubrir el fondo. Lo rellenamos con la mezcla que hemos conseguido triturando las galleas, la leche, el azúcar, los huevos y la vainilla. Lo metemos en el microondas 5 minutos a 400w y luego lo dejamos enfriar en la nevera para que adquiera cuerpo.

Un flan es siempre un final de altura. / luoman / Getty Images

#3. Mug Cake de limón

Los Mug Cake se han vuelto tendencia y lo puedes hacer de muchos sabores, pero hemos optado por uno de limón que es digestivo y si has comido mucho, será el desengrasante perfecto.

Ingredientes

1 huevo M

30ml de aceite de girasol

1 ½ cucharada de zumo de limón

Ralladura de un limón

3 cucharadas de azúcar

3 cucharadas de harina de trigo

¼ cucharada de levadura

Para el glaseado: 3 cucharadas de azúcar glasé y 1 ½ cucharada de zumo de limón.

Elaboración: Mezclamos en un recipiente los huevos, el aceite y el zumo de limón. Añadimos la ralladura. Removemos echando el azúcar y la harina. Repartimos en dos tazas y metemos al microondas 1 minuto a máxima potencia. Paramos, giramos las tazas 180º y ponemos otro minuto. Echamos la mezcla de glaseado por encima.

Un Mug Cake fácil de hacer. / Lilechka75 / Getty Images

#4. Donuts

Muchas veces intentamos evitarlos porque queremos mantener los kilos a rayas, pero de vez en cuando, un capricho no viene nada mal.

Ingredientes

1 huevo

2 cucharadas de azúcar blanco

1 cucharada de azúcar moreno

¼ cucharada de extracto de vainilla

¼ taza de harina

1 cucharada de cacao en polvo

2 cucharadas de mantequilla

Elaboración: En un recipiente mezclamos el huevo, los dos tipos de azúcar, la vainilla, la harina y el cacao. Cuando consigamos una masa homogénea, derretimos la mantequilla y la añadimos. Batimos todo. Lo volcamos en un molde untado de mantequilla y colocamos en medio un vaso de chupito alto boca arriba también untado de mantequilla. Llenamos hasta la mitad el recipiente y poner en el microondas a potencia máxima un minuto. Se puede decorar con crema de chocolate, pepitas, azúcar glass… al gusto.

Los donuts, si son caseros, mejor. / Cappi Thompson / Getty Images

#5. Galletas con pepitas de chocolate

Otro postre socorrido que te sacará de más de un apuro y que te servirá para acompañar un café o un vaso de chocolate, son las galletas con pepitas de chocolate. Y no, no hace falta comprarlas hechas, que sin son caseras quedarás mucho mejor.

Ingredientes

1 cucharada de manteca

2 cucharadas de azúcar

Una pizca de sal

1 huevo

Pepitas de chocolate

4 cucharadas de harina de trigo

Elaboración: Derretimos la manteca en el microondas durante 20 segundos. Añadimos el azúcar, la sal y mezclamos. Echamos la yema de un huevo y seguimos batiendo. Agregamos las pepitas y la harina. Con la masa y una cuchara vamos dando forma a las galletas que ponemos en el microondas a máxima potencia durante 1 minuto.

Las galletas con pepitas de chocolate, ¿a quién no le gustan? / BURCU ATALAY TANKUT / Getty Images

Listas para triunfar.