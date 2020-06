Óscar Martínez cumple 8 años en LOS40 y lo celebra con esta playlist de canciones

Óscar Martínez está cumpliendo 8 años en LOS40 y lo repasa a través de 40 canciones que han marcado este tiempo en la radio. ¡Ya puedes escuchar la playlist de Óscar en la App de LOS40!

Óscar inaugura esta lista con las dos primeras canciones que pinchó en antena con nosotros, para luego adentrarse en una lista de temas pop entre los que encontramos tracks de Katy Perry o Adele, y una ristra de éxitos dance para no parar de bailar.

Óscar recuerda perfectamente cómo fue aquel primer día haciendo radio en LOS40. "Lo recuerdo con muchísimos nervios. Yo venía de Máxima FM, pero sentí un ataque de responsabilidad y de pánico absoluto". Por qué no ser amigos de Hombres G inaugura la playlist de Óscar por una razón. Como él mismo nos cuenta: "fue la primera canción que puse y la primera transición que hice a Someone like you de Adele", también incluida en esta lista de hits.

En esta playlist retrospectiva encontramos temas que han sido éxitos, pero que también han marcado al dj en estos ocho años en LOS40. Para confeccionarla, "lo que hice fue recordar qué canciones habían sido las más importantes durante estos años, y de ellas cuáles me habían marcado a mí de alguna forma y cuáles me recordaban a momentos bonitos".

Esta playlist es perfecta para pasar un buen rato y si no, irnos directamente a bailar

La de Óscar es una lista de canciones con guiños contantes a la música dance. En ella encontramos canciones emblemáticas de Avicii, Swedish House Mafia, Calvin Harris, David Guetta o Major Lazer. Como explica el propio locutor: "mis orígenes están ahí, siempre me ha gustado, me gusta y me gustará el dance".

Pero también encontramos a algunos tótems del reggaetón como J Balvin o Nicky Jam. A este respecto, Óscar cuenta que "yo no era muy de reggaetón. Sí es verdad que en la etapa del reggaetón primigenio, pinchaba Gasolina de Daddy Yankee y temas así, pero lo mezclaba con una rumbita de Estopa o de Melendi, entonces era un estilo más de la noche. Ahora soy más... no diría reggaetonero, sino urbano, lo urbano cada día me gusta más".

No se hable más y todo el mundo a ponerse en repeat la playlist que ha preparado Óscar Martínez para conmemorar sus 8 años en LOS40. Solo un recordatorio: "esta playlist es perfecta para pasar un buen rato y si no, irnos directamente a bailar".

