Melendi, Madonna, Alejandro Sanz y NSync fueron Nº1 de la lista tal día como hoy

Madonna es la artista internacional con más números uno en la lista de LOS40: un total de 18. Uno de ellos lo logró en una semana como esta de hace 30 años con Vogue. La Ambición Rubia, creadora infatigable de tendencias, actualizó un viejo baile que consistía en adoptar poses propias de revista de moda y lo puso, valga la redundancia, de moda, con especial éxito entre la comunidad gay.

Acercándonos un poco más en el tiempo encontramos que hace 25 el número uno fue para Alejandro Sanz con una de sus más poderosas baladas: La fuerza del corazón. Era el tema que abría su álbum 3, del que se vendieron solo en España más de 800.000 copias.

Hace 20 años arrasaba el fenómeno fan con bandas como Backstreet Boys o NSync; precisamente estos últimos fueron número uno a primeros de junio de 2000 con Bye, bye, bye. El single, uno de sus últimos bombazos, estaba acompado de un vídeo espectacular… Después ya conoces la historia: Justin Timberlake, uno de sus componentes, empezó una gloriosa carrera en solitario.

Hace 15 años Caminando por la vida, de Melendi, era número uno; y cinco años después, en 2010, seguía en lo alto una semana más David Guetta con Sexy bitch, donde participaba Akon. Y hace solo cinco añitos, See you again, de Wiz Khalifa con Charlie Puth, lideraba el chart… Una canción que aún tenemos muy fresca. En el vídeo de la parte superior recordamos sus clips.