Recibe comida a domicilio que no ha pedido durante casi 10 años

Pedir comida a domicilio es algo que hemos hecho casi todos en algún momento de nuestra vida. No hay tiempo para cocinar, hay prisa o simplemente nos apetece darnos un capricho. Un recurso que salva más de una situación de emergencia pero que se ha vuelto una pesadilla para un ciudadano belga.

Gracias a Verne de El País hemos podido conocer la alucinante historia de Jean Van Landeghem, un jubilado que desde hace casi 10 años recibe comida a domicilio en la puerta de su casa que él no ha pedido.

Seguro que en este momento os estáis preguntando que cuál es el problema de esta situación y la respuesta es tan sencilla como que los pedidos nunca están pagados. Cada vez que un repartidor llama a su puerta, Jean tiene que rechazar pagar la comida y acudir a la policía a presentar una denuncia para evitar que el restaurante o la empresa de reparto pueda exigirle la compensación económica.

"Una vez más, cuatro pedidos no solicitados llegaron a mi puerta. No tengo ni idea de la identidad del culpable ni por qué lo hace. Estoy enfermo y cansado de la situación, y deseo que termine. No puedo dormir por el estrés", dice el texto de una denuncia presentada el 26 de febrero que recoge el citado medio.

"Hastiado por la situación, espera que la difusión de su historia a través de los medios de comunicación contribuya a que acabe la pesadilla. Por ahora, ni las denuncias ni sus conversaciones con el portal Takeaway han amilanado al inagotable extraño que sigue alterando la vida de Jean Van Landeghem de una forma tan cruel y metódica" explica Álvaro Sánchez, el autor del reportaje que ha contado la historia de este hombre que ha tenido que llegar a rechazar 14 pizzas en un mismo día. "Ni siquiera me gusta la pizza".

¿Dónde veremos antes la adaptación de esta historia: Netflix o HBO?