Anna Kendrick revela que el rodaje de ‘Crepúsculo’ fue “traumático” y “miserable”

Anna Kendrick, la joven actriz que interpretaba a Jessica Henley en Crepúsculo, ha recordado en una entrevista con Variety cómo fue rodar la primera parte de la saga. Y, al parecer, no tiene muchas cosas buenas que decir, más allá de que tenía una relación excelente con sus compañeros de reparto.

"La primera película la grabamos en Portland, Oregon, y recuerdo que estaba congelada y me sentía miserable", explicó la compañera de Bella (Kristen Stewart). "Recuerdo que tenía mis Converse completamente empapadas y me sentía como 'ya sabes, estoy rodeada de un grupo genial de personas, y seguro que seríamos amigos en otras circunstancias, pero ahora mismo quiero asesinarlos a todos'".

Sin embargo, de la adversidad es de donde se sacan las mejores experiencias, y Kendrick lo tiene claro: "Eso creó un vínculo. Había algo en ello, como si hubiese sido un evento traumático. Como cuando imaginas que la gente sobrevive a un secuestro y te sientes unido a los demás de por vida".

Tras preguntarle sobre qué piensa realmente de Crepúsculo, no sabe muy bien qué decir porque tiene todas las películas entremezcladas en la cabeza y le cuesta distinguirlas.

"Mi trabajo era actuar como si estuviese rodeada de una familia de gente tan pálida a la que nunca se le ve comer y que son realmente raros... ¿Verdad?", añadió la actriz. No podría haberlo definido mejor.

Desde que Anna Kendrick apareció en Crepúsculo su carrera en Hollywood no ha hecho más que crecer. Un año después de la primera entrega de la saga colaboró junto a George Clooney en la excelente Up In The Air. Después apareció en la popular Scott Pilgrim contra el mundo y entregó una interpretación maravillosa en la emotiva 50/50.

También ha sido una de las protagonistas de la saga Dando La Nota, fue actriz principal en El contable en tándem con Ben Affleck y desde el 17 de mayo se la puede ver protagonizando la serie de HBO Max Love Life.