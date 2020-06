Pablo Motos desvela su última llamada con Pau Donés: “Pablo, es que estoy en la fase final”

Este martes, 9 de junio, nos dejó Pau Donés tras una larga lucha contra el cáncer. Las reacciones fueron inmediatas en redes sociales, donde amigos y seguidores del cantante se despidieron de él. También en televisión se le dedicó todo el tiempo que merecía. Especialmente emotivas fueron las palabras de Pablo Motos, que aprovechó el arranque de El Hormiguero para desvelar la última llamada que tuvo con su amigo.

"Nosotros nos conocimos en el programa y recuerdo que cuando se acabó la entrevista me dijo: '¿Cómo es posible que tú y yo no nos hayamos conocido antes?'", empezó diciendo el presentador. "A partir de ahí, iniciamos una relación. Pau era una persona adorable. Desprendía optimismo y ternura. Y sobre todo era muy conmovedor hablar con él porque te dabas cuenta que la enfermedad le afectaba al cuerpo, pero no al alma. Te demostraba que, a pesar de tener una enfermedad grave, se puede ser feliz. Él lo era y mucho".

Fue entonces cuando Motos, visiblemente emocionado, contó que Pau le llamó en enero para decirle que su enfermedad se estaba complicando y que le gustaría hacer una entrevista en El Hormiguero. Pasó el tiempo y Pablo le devolvió la llamada hace solo una semana para retomar esa entrevista.

"Te llamo porque, como me habías dicho que querías hacer una entrevista, no sé si te apetece o si ya prefieres dejarlo", le dijo Pablo, a lo que Pau Donés le contestó: "Pablo, es que estoy ya en la fase final. Quería hacer una entrevista contigo para darle a la gente esperanza y para decirles que no pasa nada, que el final también hay que tomárselo con tranquilidad. Pero ya no tengo energía. Te lo superagradezco. Ahora lo único que me apetece es sentarme aquí en mi casa y mirar por la ventana porque tengo unas vistas de puta madre. La vida es un regalo, Pablo".

"Hoy se ha ido Pau Donés, pero el recuerdo de su mágica forma de ser se quedará con nosotros siempre", concluyó Pablo Motos.