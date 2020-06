El Cesc està a punt de publicar nova cançó

El Cesc estrenarà l'11 de juny nova cançó, 'Queda't amb mi'. Es tracta del cinquè tema que publica en dos anys de trajectòria musical com a solista. La cançó que empeny a continuar evolucionant de forma positiva enganxa amb el seu so pop-folk internacional. Una evolució musical i personal en un tema que parla de la pèrdua d'algú i què fer per a superar-ho. Però la història del jove cantautor va començar molt abans.

Va deixar-ho tot per la seva passió. Aquest jove barceloní es va enamorar de la música de ben jove quan va aprendre a tocar el piano i més tard la guitarra. Va ser tal el sentiment per aquest art que va deixar aparcada la seva carrera com a docent a Figueres, va tornar a la ciutat comtal per fer les primeres passes dins de la música. Des d'aleshores, ha lluitat sense descans per fer-se un lloc, més que merescut dins del sector.

El Cesc Sansalvadó es va donar a conèixer a través d'Instagram on penjava els seus vídeos mostrant el seu talent, i on no parat de créixer en nombre de seguidors. Una comunitat formada que va augmentar amb el seu pas pel talent-xou, Factor X. L'audiència i el jurat van quedar atrapats entre les xarxes del seu talent gràcies al seu primer single, 'Búfalo'.

📹 ¡Lágrimas en #FactorX1! Cesc emociona a todos con su canción en catalán dedicada a su amigo fallecido https://t.co/5YpqhEaYNc pic.twitter.com/9vznU0Bwt1 — Factor X (@FactorXTV) April 13, 2018

Des d'aleshores, res no l'ha aturat per seguir treballant i deixar encisat a tothom que l'escolta. De fet, és probable que l'hagis trobat cantant pels passadissos de les estacions del metro de Barcelona o als carrers d'alguna ciutat europea.

Després d'aquella primera cançó que es va fer d'allò més viral gràcies a la màgia de les xarxes socials, en van arribar més: 'All I Know', 'Towards the Sun' en col·laboració amb el Ramon Mirabet i 'Blind Eyes' que va publicar a inicis d'aquest 2020.

Demà, el Cesc tornarà a fer servir el català en una de les seves creacions i publicarà una nova cançó sota el títol de 'Queda't amb mi'

