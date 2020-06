Recuperen 58 tones de residus al fons marí català

Durant el 2019, han recuperat del mar 57.963 quilos de residus de la costa central catalana, fent servir un total de 214 vaixells d'arrossegament. La meitat d'aquestes escombraries, 30.695 quilos corresponien a plàstics ha informat .

El projecte Marviva – Upcycling the Oceans porta en marxa des del 2015 per l'Agència de Residus de Catalunya, la Confraria de Pescadors del Port de Barcelona i l'Autoritat Portuària de Barcelona. Tots tres organismes treballen plegats per a visibilitzar i tractar el problema de l'acumulació de residus al mar, i alhora, conscienciar a la ciutadania del greuge mediambiental que suposa llançar escombraries a la natura.

Durant el 2017, Marviva es va ampliar a tretze ports més de la costa catalana i a més empreses, entitats i administracions; com la Fundació Ecoalf i Ecoembes. Aleshores, van afegir la iniciativa de transformar aquestes deixalles del fons del mar en matèria que es pugui fer servir al sector tèxtil, en un fil de primera qualitat.

S'ha calculat que cada any els humans som responsables directes o indirectes de vessar al mar fins a 8 tones de deixalles plàstiques, de les quals el setanta-cinc per cent acaben al fons marí i això provoca greus problemes als ecosistemes marins. El 80% d'aquesta contaminació prové de l'entorn terrestre i el causant directe és l'ésser humà.

