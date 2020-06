Beatriz Luengo a Blas Cantó: “Te quiero sin diminutivos”

Blas Cantó acaba de lanzar su biografía Historia de una estrella sin nombre al mercado. El cantante ha aprovechado este martes, 9 de junio, día de su querida Región de Murcia, para lanzar el libro donde habla sobre sus más de 20 años encima de los escenarios.

De este modo, el intérprete de Universo cuenta los momentos que más le han marcado a lo largo de su vida, tanto a nivel personal como profesional, desvelando su lado más íntimo.

Con motivo del lanzamiento, Beatriz Luengo, con quien comparte una bonita amistad ha querido dedicarle unas emotivas palabras en su cuenta de Instagram. La cantante de Caprichosa y el artista murciano coincidieron en el programa de Tu cara me suena. Desde el primer momento hubo química entre ambos, empezando una bonita amistad. De hecho, los artistas lanzaron No me dejes caer el pasado 2019, que forma parte del álbum de Cuerpo y alma de ella.

Con una fotografía donde aparece abrazando a Blas en el escenario y que está dentro del libro, Beatriz ha animado a la gente a que lea este “libro honesto con una historia increíble de superación”.

La cantante, continúa dedicándole un precioso poema que ella misma ha escrito, comparando el color azul con la amistad que tienen desde hace años y que se puede leer en el libro de Blas:

las palabras de luego a blas: Azul, como el mar embravecido que busca una tormenta que acabe con tanta calma. Azul como el acorde mayor que busca en sus entrañas alegrar su alma. Azul de cielo, azul clarito Azul de sueños, azul de niño buscando en otros brazos más aplausos, menos gritos Más abrigo, menos llanto Más amor de cualquier tipo. Así eres tú mi azul amigo, mi cielo hermano, mi fiel auxilio eres aire que alienta mi días y luz para mi sombra que aún no guía. Y es que aunque la vida me de rojo fuego, amarillo limón o verde olivo yo siempre buscaré mi azul en tu azul Mi vida en tu vida, mis secretos en tu almohada y mi verdad en tu sonrisa. Te quiero con rabia, con dulzura, con la piel y las escamas Te quiero más que nadie te querrá a cambio de nada Te quiero así de simple en esta amistad que no acaba Te quiero sin diminutivos Te quiero sin querer Te quiero con el alma. Que color tiene la amistad para ti??

Sin duda, Blas Cantó tiene la suerte de contar con una amiga como Beatriz, quien le dedica estas preciosas palabras.