Redmi 9, el móvil para gastar menos de 150 euros

Xiaomi ha anunciado hoy la llegada de Redmi 9 a España, su nuevo smartphone de gama ‘de entrada’, que incorpora importantes actualizaciones con respecto a su predecesor.

Para ser un smartphone de gama de entrada, sorprende con una versátil configuración de cámara cuádruple; eso sí, no esperamos tampoco fuegos artificiales. El sensor principal es de 13 megapixels (f2.2) y de ahí vamos para abajo; 8MP para el gran angular, 5MP para la cámara macro (que pide mucha luz porque es f2.4) y un sensor de profundidad de 2MP.

Diremos que la cámara de Redmi 9 es versátil, pero que necesita valerse de buenas condiciones de luz para que todo salga bien.

Llega con una pantalla más grande, con un panel FHD+ Dot Drop de 6.53’’, protegida por Corning® Gorilla® Glass y certificada por TÜV Rheinland por su baja luz azul.

En su corazón equipa el SoC MediaTek Helio G80 optimizado, que ofrece una sustancial mejora con respecto a su predecesor, junto a una batería de gran capacidad de 5.020 mAh y tecnología de carga rápida de 18 vatios.

Redmi 9 / Xiaomi

Por lo demás, Redmi 9 parece elegante. La parte trasera tiene un color degradado y una textura ondulada antihuellas que esconde el sensor de huellas dactilares.

Aunque parezca mentira, Redmi 9 no se olvida del jack de 3.5 mm para tus auriculares, e incorpora también un puerto de infrarrojos y NFC, además de doble SIM y una ranura adicional para tarjetas microSD.

Lo más divertido de todo es que Redmi 9 llega a las tiendas desde 149 euros en su variante de 3GB de ram y 32 de almacenamiento y por 170 euros por la de 4GB y 64GB de almacenamiento. Ambas en tres colores: Carbon Grey, Ocean Green y Sunset Purple.

Ideal si necesitas un segundo móvil para quehaceres profesionales o de otra índole y, en cualquier caso, que no oigamos decir a nadie que no renueva su móvil antiguo o con pantalla rota porque no quiere gastar mucho dinero.