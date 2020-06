Belén Aguilera emociona con ‘Diferente’, su nueva canción

No es que no me haga feliz verte feliz

No es que esté fingiendo que me gusta verte sonreir

Y no es que sienta cosas fuera de lugar

Es que gustarte me había gustado más de lo que llegué a pensar



Y no es que yo quiera que seamos dos

Es que ya me hacía a la idea de los dos más solitarios juntos

Lléname la copa que hoy salimos todos

Y quítame la ropa como hacías los sábados



Sin sábanas y con la habitación desordenada

Como siempre

De los nervios porque tú vienes a verme

Me siento rara porque nunca sé qué sientes

Pero haces que me sienta diferente



Sé que soy una egoísta, yo siempre lo he sido

Quiero siempre más cosas de las que te pido

Quedamos a las once todos en el piso

Si dices que no vienes no será lo mismo



Sin sábanas y con la habitación desordenada

Como siempre

De los nervios porque tú vienes a verme

Me siento rara porque nunca sé qué sientes

Pero haces que me sienta diferente

Diferente



Y haces que quiera más

Sin más ideas ordenadas, como siempre

Solo te quiero por el miedo a perderte

Y has hecho bien en elegir a mi oponente

Porque si me dieras lo que pido

Si estuvieras cuando escribo

Ya no me sentiría diferente