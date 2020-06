Muere a los 78 años Rosa María Sardá, leyenda del cine español

Rosa María Sardá, leyenda del cine español, ganadora de dos premios Goya a mejor actriz secundaria por las películas Sin Vergüenza y ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? y actriz todoterreno que apareció en cintas tan diversas como geniales –Todo sobre mi madre, Torrente, Te doy mis ojos, El viaje de Carol–, ha fallecido a los 78 años.

"El humor forma parte de un cerebro bien amueblado y por eso no me fiaría de una persona que no lo tuviera. No entiendo a las personas que no son capaces de reírse de sí mismas", llegó a decir la actriz, quien destacó en su faceta como humorista, presentadora y hasta como directora de obras teatrales (recibió el premio Max de Honor de las Artes Escénicas en 2015).

Fallece en Barcelona a los 78 años la actriz e inolvidable presentadora de los @PremiosGoya Rosa Maria Sardà. Ganó dos goyas como Mejor Actriz de Reparto, por Sin vergüenza y ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? Recibió en 2010 la Medalla de Oro de la Academia. pic.twitter.com/SKuZnamL28 — Academia de Cine (@Academiadecine) June 11, 2020

En 2010 también se alzó con la Medalla de Oro de la Academia de Cine por su trayectoria profesional, que incluye brillantes papeles como el de la madre de la Hermana Rosa en Todo sobre mi madre (1999) de Pedro Almodóvar; Rosa en La niña de tus ojos (1998) de Fernando Trueba; Roser en Ocho Apellidos Catalanes (2015) de Emilio Martínez-Lázaro; Aurora en Te doy mis ojos (2003), obra maestra de Icíar Bollaín; y Noelia en El efecto mariposa, una de las películas más famosas de Fernando Colomo.

También tuvo un pequeño papel en Moros y Cristianos (1987), una de las últimas películas de Luis García Berlanga, y fue una habitual en los programas televisivos Olé tus vidas y Ahí te quiero ver.

Rosa María Sardá llevaba varios meses luchando contra el cáncer. De hecho, durante los programas que grabó Jordi Évole durante el confinamiento habló de su enfermedad, y llegó a decir que la enfermedad era "invencible", a la vez que bromeó con la posibilidad de morirse: "Es lo último que me queda por hacer. Pero es muy caro".

Rosa María Sardá obtuvo el premio Goya a mejor actriz de reparto por su papel en 'Sin vergüenza' (Joaquín Oristell, 2001), con escenas tan memorables como esta.



D.E.P pic.twitter.com/rx2dcaNx2A — FlixOlé (@FlixOle) June 11, 2020

La actriz era hermana mayor del periodista Javier Sardá, habitual tertuliano de televisión.