Sidecars y Topic (con A7S) se proponen entrar en la lista este sábado

Los lazos de familia se prodigan en la lista de LOS40. Si a día de hoy tenemos dos primos (Dani Martín y David Otero), este sábado pueden coincidir en ella dos hermanos. Sí, porque mientras Leiva está en el #13 con Como si fueras a morir mañana, su hermano Juancho, al frente de Sidecars, puede colarse en el chart con Mundo imperfecto.

Este nuevo single del trío madrileño sirve de avanzadilla al que será su sexto álbum, del que aún se desconocen título y fecha de publicación; sí sabemos que está producido por Nigel Walker. De Mundo imperfecto ha declarado Juancho en redes sociales: “Me parece un bonito canto al ánimo, a la esperanza y casi un golpe sobre la mesa para decirle a alguien que quieres y que tengas cerca que haga lo que tiene que hacer sin remilgos”. Un bonito mensaje el de esta espléndida canción de buen rock que entrará el sábado si recibe apoyos suficientes en Twitter con el HT #MiVoto40Sidecars.

El otro candidato esta semana es un recién llegado a LOS40. Se trata de Topic, un DJ alemán que despuntó en 2016 con el tema Home. Ahora puede darse a conocer en España con el single que nos presenta, Breaking me, en el que colabora el cantante sueco A7S.

Breaking me se ha convertido en un éxito en todo el mundo: ha sido número cinco de ventas en Reino Unido y top 10 en la lista de música de baile de Estados Unidos; por supuesto, es un hit en Centroeuropa. En palabras de Topic, la canción “trata de una situación en una relación en la que uno siempre da un poco más y termina rompiéndose por eso”. Pero no hay nada como bailar para combatir el desamor; y si quieres que Breaking me entre en lista, apoya con el HT #MiVoto40.

¡Suerte a todos!