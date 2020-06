Ja pots escoltar a ELS40 ‘Salta’, el primer senzill d’en Massa, avançament del seu disc de debut

El passat 3 de desembre del 2016 els Teràpia de Shock es van acomiadar de manera definitiva dels escenaris després de 10 anys, en un concert final al Teatre d'Olot. Ens van deixar per això grans cançons i èxits, com per exemple el 'Sense tu', amb més de 15 milions de reproduccions a totes les plataformes. Ara, 3 anys i mig després, el Ferran Massegú, cantant, guitarra i compositor de la banda, engega el seu nou projecte sota el nom de Massa i amb el seu primer senzill, 'Salta'.

Per portar a terme aquest projecte musical, el Massa s'ha ajuntat amb el Nil Bribian a la bateria i l'Esteve Martínez al baix, i la masterització d'aquest primer senzill porta el segell del Ted Jensen de Sterling Sound (EUA).

Aquest primer avançament surt a totes les plataformes el proper dimarts 16 de juny, tot i que des d'avui la podeu escoltar en exclusiva a ELS40, a través de qualsevol freqüència de Catalunya o Andorra, i també de forma online.

'Salta' és tota una declaració d'intencions que ens anuncia com serà el seu primer disc, previst per al final de l'estiu. Amb un so directe i potent de 'power trio' amb aires frescos, que es fusiona amb tocs d'electrònica.

Està clar que el Massa ha tornat amb ganes de fer ballar a la gent i amb molta energia en aquest nou projecte, i és que ja el trobàvem a faltar dins del nostre panorama musical!



Segueix-nos al canal de Telegram d'ELS40