Paloma Mami nos cuenta novedades de su nuevo disco

Paloma Mami tiene sus planes en el aire. La joven cantante quiere asegurarse al 100% de que volver a los escenarios es seguro, tanto para ella como para sus fans, antes de anunciar nuevos conciertos.

Hasta que las aguas se calmen, la chilena-estadounidense se encuentra en Puerto Rico trabajando mucho durante la cuarentena, terminando su álbum debut. Sobre su sonido y sus raíces musicales le ha preguntado nuestro compañero Roberto Carmona en LOS40 Urban Live.

"Cuando llegué a Chile me di cuenta de que había toda esta ola nueva de la De La Ghetto, Arcángel, etc., que hacían un nuevo estilo de música urbana. Me interesó mucho en su momento y siempre lo escuchaba con mi familia y con mis amigos. Me gustó mucho desde que fui al estudio la primera vez y siempre intenté hacer esa mezcla latina y urbana, teniendo siempre mis raíces R&B y hip hop", ha explicado Paloma.

¿Se atrevería con algún tema completamente en inglés? Por supuesto. Es más, suele componer en este idioma. "La mayoría de veces cuando escribo mis canciones son en inglés y después las tengo que traducir al español, lo cual cuesta mucho", ha confesado sobre lo trabajoso que es este proceso, aunque no descarta cantar alguna en la lengua anglosajona.

La artista estrenó hace un mes Goteo, la canción cuyo videoclip envuelve todo el universo procedente del videojuego Mortal Kombat y el género anime, que le encanta. Reconoce que siempre lo ha visto, desde pequeña, y ha crecido viéndolo. "Siempre he tenido el sueño de ser un personaje de anime, tener poderes y poder pelear así... Quise poner esa mezcla de ambas -que se ve mucho en los primerísimos planos de los ojos- y fue muy bacán, muy cool poder hacer eso", ha expresado.

Por otro lado, dentro del panorama urbano se emplean expresiones de diversos países latinamericanos, por lo que Roberto ha querido preguntarle qué palabras "se ha robado" de cada país. "Siempre me robo palabras de Puerto Rico", ha indicado. "Nosotros en Nueva York usamos demasiados modismos -puedes tener toda una conversación sin usar palabras de verdad-. Para mí fue muy difícil hablar en español-chileno porque no hablaban tantos modismos, que es a lo que yo estoy acostumbrada. En PR hablan su idioma propio y tienen palabras en inglés que ya conozco, entonces para mí es muy especial poder hablar en español con términos en inglés", ha continuado la joven.

Paloma Mami ha dicho que falta muy poco para la llegada de su álbum y que espera que podamos escucharlo muy pronto, ya que ha estado trabajando en ello mucho tiempo y tiene ganas de soltarlo. "Creo que la música de este disco es muy especial; a mí me encanta. Lo trato como mi hijo y soy muy perfeccionista", ha seguido sobre todo el tiempo que le ha llevado crear este proyecto al que tiene tanto amor y cariño.

La artista no ha querido desvelar muchos detalles (ni posibles géneros, ni colaboraciones) porque prefiere que sea todo sorpresa por decisión propia. "Es mejor esperar", ha declarado, aunque ha señalado que incluye 11 canciones.

Ver esta publicación en Instagram A lil Selena vibe Una publicación compartida de Paloma Mami (@palomamami) el 16 May, 2020 a las 5:51 PDT

Los fans han querido preguntarle por algunas de sus cantantes favoritas y la joven se ha deshecho en halagos a Rosalía, con quien le gustaría colaborar. "Me encanta, es mi favorita". También Natti Natasha, Denise Rosenthal, Camila, Princesa Alba y ha hecho un llamamiento a la música chilena: "Chile está muy duro con la música ahora mismo, así que prepárense".

Sobre sus contactos, ha manifestado que es la primera vez que tiene amigos en la industria, ya que siempre suele estar en su mundo y muy enfocada en sus cosas. Ahora comparte un grupo de WhatsApp con Cami, Pricesa Alba y Denise Rosenthal, quienes son "muy buena onda".

A la cantante de 20 años le encanta Rihanna, Nicki Minaj, Frank Ocean, Bruno Mars... hay muchos diferentes estilos con los que le gustaría colaborar que no sabría elegir. Ahora bien, no haría una canción con Anuel AA; pero sí con J Balvin ("está muy duro; me gusta").

Paloma ya ha colaborado con artistas españoles, como Alizzz y C. Tangana en el tema No te debí besar. "Los dos trabajan muy bien, me encantó ver todo el proceso. Alizzz es muy buen productor y aprendí mucho de su obsesión", ha afirmado.