Primer día de gimnasio, esto es lo que tienes que tener en cuenta

En esta cuarentena son muchos los que han descubierto el ejercicio físico. Este parón que nos ha confinado en casa ha hecho que muchos se interesen por distintas formas para mantenerse activos. Ahora que se ha flexibilizado el acceso a la normalidad, son muchos los que se plantean no abandonar su nuevo descubrimiento y se plantean seguir con la rutina en el gimnasio.

Si eres de esos que tienen que enfrentarse a su primer día en estos lugares nuevos, te aconsejamos que tengas en cuenta algunas cosas para no sentirte demasiado perdido.

1. Define tus objetivos

Cuando te decidas a ir al gimnasio tienes que tener unos objetivos previos para saber qué es lo que quieres conseguir yendo allí. Unos irán para adelgazar, otros para marcar musculatura, los habrá que tan solo quieran mantenerse en forma… lo importante es ponerte una meta con plazos y objetivos concretos. Eso te motivará para ir consiguiendo retos.

2. Consulta con los profesionales

En todo gimnasio encontrarás monitores o entrenadores que te podrán orientar sobre el mejor plan para ti. No te cortes y pregunta porque nadie mejor que ellos para ayudarte a aprovechar el tiempo.

Busca el consejo de un profesional tu primer día de gimnasio. / Chobsak Dararuang / EyeEm / Getty Images

3. Incluye en tu rutina un entrenamiento de fuerza

Muchos tenemos la idea de que ir a hacer cardio al gimnasio es la mejor forma de perder peso por todo lo que sudamos. Pero hay que tener en cuenta que este ejercicio aeróbico nos hace quemar calorías solo mientras estamos en el entrenamiento. Sin embargo, un entrenamiento de fuerza conseguiremos ganar masa muscular que es la que nos ayudará a quemar calorías también cuando estamos en reposo.

4. Cuida la dieta

Cuando estés ese primer día en el gimnasio tienes que tener claro que no todo queda ahí. Tienes que acompañar el ejercicio de una dieta bien planificado para que resulte efectivo. Procura optar por una dieta que tenga menos calorías que las que gastas. Posiblemente con que elimines los ultraprocesados, tendrás gran parte del camino hecho. Un profesional de la nutrición podrá ayudarte para saber cuáles son los alimentos que van contigo.

5. Ármate de paciencia

La constancia es una de las claves para que tus visitas al gimnasio sean efectivas. Ya has dado el primer paso, ahora tienes que convertirlo en una rutina para que el trabajo realizado acabe dando frutos. Y asume, que no va a ser de la noche a la mañana.

Ármate de paciencia y disfruta de tu sesión en el gimnasio. / Westend61 / Getty Images

6. No olvides descansar

Algunos quieren resultados para ya y creen que yendo al gimnasio a diario lo van a conseguir. Pero nada más lejos de la realidad. Sobre todo, en los primeros meses el descansar entre sesiones es casi tan importante como la propia sesión de ejercicio. Si no lo haces, aumentarán tus posibilidades de acabar lesionado. El músculo aumenta su fuerza y su tamaño precisamente cuando descansa.

7. No busques las agujetas

Hay algunos que creen que después del primer día tienen que sentir agujetas porque si no, sentirán que no han cumplido bien. Nada más lejos de la realidad. Es posible que las tengas, pero no es lo más recomendable y no deberían aparecer si se ha hecho bien el ejercicio. Si el dolor relacionado con las agujetas se alarga en el tiempo, tienes que tener claro que es perjudicial.

8. Trabaja todo el cuerpo

Uno de los errores más frecuentes del que empieza es centrarse en solo una determinada parte del cuerpo que en mujeres suelen ser las piernas y en hombres, el torso. Pero ten en cuenta que hay que procurar evitar los desequilibrios musculares y eso pasa por ejercitar todo el cuerpo.