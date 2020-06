Maxi Iglesias en ‘La Resistencia’ recuerda ‘Física o Química’ mientras toca la batería

“Parece que ha venido Mowgli”. Con estas palabras David Broncano dejaba claro que Maxi Iglesias había llegado incontrolable a La Resistencia. Debe ser que se siente como en casa en un teatro y desplegó toda su energía.

Sí es cierto que le dejaron poco tiempo porque el programa acababa y no podían alargarlo más, pero el actor se empeñó en demostrar que podía hacer algo que mereciera la pena recordar.

Entre las ideas descabelladas que se le pasaron por la cabeza, estuvo la de ponerse a la batería para sacar unos ritmillos. Le puso ganas, eso no podemos negarlo, pero no nos extraña que Broncano le acabara preguntando, “pero, ¿cómo tienes los huevos de decir que sabes tocar la batería?”.

Está claro que ese no es su instrumento. “Quedan cinco minutos en La Resistencia, cantas, tocas la batería, ¿qué más hay que hacer para tener más tiempo?”, preguntaba el actor desesperado. Pero nada, no había nada que hacer.

Él por si acaso, siguió quemando cartuchos y probando con las baquetas. “Mira el videoclip de Despistaos de Física o química, que lo toco que vamos, que me querían…”, instó Maxi. Y claro el presentador tuvo que explicarle que lo que se oía en el videoclip no era él tocando. “Me acabas de joder 16 años convencido de que tocaba bien la batería”, respondió el actor, “maldita televisión, somos unos mentirosos”.

“Has venido aquí como un perro salvaje”, insistió Broncano, alucinado porque le propusiera escalar una pared, “has llegado a decir que querías escalar una puta pared…”, le recriminó.

Por si a alguien le quedaban dudas, Maxi aclaró cuál era el origen de su energía desbordada: “No me he drogado nunca. Pero el café tiene efectos bastante potentes en mi persona”.

La verdad es que se pasó por el programa, en realidad, para no hablar de nada, ni siquiera de la segunda temporada de Valeria que ya ha confirmado Netflix.