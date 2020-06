En Joan Garrido sorprèn amb una cançó en català, 'L'altra fase'

Després del seu pas per l'acadèmia d'Operación Triunfo, on va compartir edició amb en Miki Núñez o en Carlos Right, el mallorquí Joan Garrido va publicar un parell de singles 'Ni me va' i 'Simplemente tú'.

Però ha estat en aquesta etapa de transició cap a la nova normalitat on ens ha sorprès amb una nova cançó que a més és la primera que treu en català. Es diu 'L'altra fase' i va sorgir en ple confinament, entre els mesos de març i abril. Aquesta situació excepcional que ha provocat una explosió cultural com només passa en grans moments històrics, també ha inspirat el Joan Garrido per parlar d'aquelles coses per les que val la pena lluitar i d'aquelles persones que ens acompanyen en aquest camí.

'L'altra fase' va ser escrita primer en castellà, però després la va traduir al català, i va ser durant la producció que es va voler donar un toc més actual afegint-hi a la cançó elements electrònics. Això si, es manté el so orgànic de les guitarres molt presents a les seves primeres produccions.

