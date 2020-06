Sharon Stone fue hospitalizada tras recibir el impacto de un rayo

La vida de algunas celebridades está plagada de divertidas o intrigantes anécdotas. Pero muy pocas pueden contar algunas historias sobre sucesos que estuvieron a punto de acabar con sus vidas.

Sharon Stone tiene una de esas historias, y hace unos días la reveló durante la grabación de un podcast de cine que estuvo a punto de perder la vida por culpa de un rayo.

"Estaba en casa. Nosotros teníamos nuestro propio pozo. Estaba llenando una plancha con agua. Tenía una mano en el grifo y la otra en la plancha cuando de repente cayó un rayo y la energía vino a través del agua", explicó la actriz, popular por sus papeles en Casino e Instinto Básico.

Lo que pasó después fue de película: "El rayo me llegó y fui disparada a través de la cocina, chocando contra el frigofício. Me quedé como... ¡Wow! Mi madre estaba allí y me golpeó en la cara para traerme de vuelta. Estaba muy alterada, no sabría descibirlo mejor", reveló.

Ver esta publicación en Instagram My Friend and Warrior Una publicación compartida de Sharon Stone (@sharonstone) el 18 Abr, 2020 a las 9:50 PDT

Tras eso, Stone tuvo que ir al hospital en reiteradas ocasiones y hacerse hasta una decena de electrocardiogramas para comprobar que el rayo no había dejado secuelas.

No sabemos cuándo ocurrió todo esto, porque Stone no ha dado más detalles, pero desde luego que debió ser hace tiempo porque la actriz luce genial a sus 62 años.

Toda una experiencia que podría haberle costado la vida a una de nuestras actrices favoritas. Ya sabéis: si hay tormenta no salgáis a sacar agua del pozo.