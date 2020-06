La nueva película de Studio Ghibli se llamará ‘Aya y la Bruja’

El estudio Ghibli ha confirmado que su próxima película se llamara ‘Aya y la Bruja’. Está basada en el cuento para niños ‘Earwig y la Bruja’ de Diana Wynne Jones, la escritora de Howl y el Castillo Ambulante y la dirige Goro Miyazaki, el hijo del maestro Hayao Miyazaki.

Dos ediciones de 'Earwig and the Witch' / Diana Wynne Jones

La película debutará en la televisión japonesa este próximo invierno, en la cadena NHK, con el nombre ‘Aya to Majo’.

Además de ser la segunda película dirigida por el hijo de Miyazaki, ‘Aya y la Bruja’ supondrá un antes y un después para el estudio, ya que será la primera generada íntegramente por ordenador; algo que no todo el mundo recibirá con la misma ilusión.

El libro de Diana Wynne Jones cuenta la historia de Earwig, una huérfana adoptada por una mujer llamada Bella Yaga. Esta última resulta ser una bruja y Earwig tendrá que escapar de ella con la ayuda de su gato parlante.

Toshio Suzuki, co-fundador de Studio Ghibli, declaró:"Después del Coronavirus, ¿Cómo cambia el mundo? Esa es la mayor preocupación para mucha gente ahora. Ni la industria del cine y la televisión puede ignorar eso.

Hayao Miyazaki (izq) y su hijo Goro, trabajanen dos nuevas películas de Studio Ghibli / Studia Ghibli

¿Puede ‘Aya y la Bruja’ funcionar después del Coronavirus? He pensado en eso muchas veces mientras veo el material que tenemos en marcha. Entonces me di cuenta de que una característica fundamental de esta película es la sabiduría de Aya y que con sabiduría podemos superar cualquier cosa en estos tiempos.”

“Si Pippi Calzaslargas es la historia de la niña más fuerte, entonces Aya es la historia de la chica más inteligente… Aya me recuerda al mismo Goro… Se lo dije una vez y lo recibió con timidez.”

No debemos confundir esta nueva película con ‘How do you live?”, también de estudio Ghibli y dirigida por el mismísimo Hayao Miyazaki, que ya ha avisado de que podría tardar otros tres años en llegar a los cines.

“How Do You Live?” será el polo opuesto de “Aya” y una más en la tradición de Studio Ghibli por resolver toda su animación de forma manual.

Como anécdota, dejamos un video sobre la reacción de Hayao Miyazaki al ver la primera película dirigida por su hijo, que concluye con la célebre frase “Mirando a mi hijo... no es un adulto todavía”.