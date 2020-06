Vamos a vivir uno de los veranos más extraños de los últimos tiempos. Sin festivales y con la música en directo inevitablemente limitada y reinventada para evitar las aglomeraciones y asegurar la seguridad de todos.

En estas circunstacncias, quizá sea reconfortante recordar escapadas de otros años, aquellos festivales que hemos visitado y recordamos con cariño. En este contexto, vendría bien tener en mente una cita musical que cambió, en gran medida, la forma de concebirlos y supuso un punto de inflexión para muchos grupos y artistas.

La edición de 1995 de Glastonbury llegó a la ciudad inglesa en junio con Oasis, Pulp, The Cure, Jeff Buckley, The Prodigy, The Black Crowes y PJ Harvey en su cartel. Nos dejó actuaciones memorables e instantáneas para el recuerdo.