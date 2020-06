Liam Payne: Han pasado 10 años desde su primera actuación en ‘Factor X’ y lo recuerda con humor

La historia de One Direction no habría existido sin Factor X, el programa en el que coincidieron los cinco chicos que después serían elegidos para formar el grupo. Sí, muchos se basarán en eso para decir que la boy band no era más que un grupo prefabricado. Y sí, lo era, pero eso no le resta valor a todo el éxito que alcanzaron y el gran talento que tenían todos ellos. No hay más que echar un vistazo a sus posteriores carreras en solitario para confirmarlo.

Ha llovido mucho desde que, cada uno por su lado, esos cinco chicos decidieron presentarse a los castings del programa que cambiaría sus vidas. Y han pasado justo una década desde entonces. Liam Payne se ha acordado de aquel momento y ha compartido sus reflexiones con todos a través de las redes sociales.

“Han pasado 10 años desde mi audición en Factor X ... y acabo de leer que mi primer álbum llegó a más de 2 mil millones de streams ... ese joven asustado no pensó que eso iba a suceder”, recuerda sobre sí mismo. El susto no hizo más que aumentar cuando comprobó que su vida ya no iba a ser igual nunca más.

En estos 10 años, Liam payne ha conocido el éxito mundial gracias al grupo. Ha logrado crearse un camino propio en solitario. Y eso en lo profesional, porque en lo personal, hasta se ha convertido en padre. Todos esos logros no habrían sido posibles sin aquel primer paso por el concurso y sin todo el apoyo que empezó a recibir desde aquel momento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Liam Payne (@liampayne) el 14 Jun, 2020 a las 2:22 PDT

“En serio, gracias a todos los que han hecho posible esta década de mi vida y a todos los que están escuchando, gracias por disfrutar de mi música y mis bandas también. Gracias también, por aguantar algunos cortes de pelo horribles como el de arriba 👌🏼🙌🏼”, terminaba comentando tirando de sentido del humor. Un corte de pelo que, por cierto, nos recuerda también a esos inicios de Justin Bieber.

Últimamente Liam está muy nostálgico. El mes pasado nos contaba que había encontrado imágenes de su pasado: “¡Esta semana fue interesante! Desenterré algunas imágenes antiguas y grabaciones de mí actuando. Hablé sobre algunas de mis influencias musicales que me han inspirado a lo largo de mi carrera. Este fue divertido y muchas gracias a todos por seguir mirando estos videos”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Liam Payne (@liampayne) el 24 May, 2020 a las 10:15 PDT

Aunque quedan muy lejanos, son los momentos que marcaron un inicio y van asociados a muchos recuerdos.