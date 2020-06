El cambio radical de Barranco tras Supervivientes: 16 kilos más y se tiñe de rubio platino

De todas las calamidades que pasan en la isla, los concursantes de Supervivientes, sobre todo los chicos, suelen volver convertidos en auténticos náufragos, mucho más delgados, sin músculo y con bastante pelo. Sin embargo, los robinsones se recuperan en un tiempo récord y reaparecen en televisión resplandecientes.

Este fin de semana le tocó a Albert Barranco. El joven, que se quedó a las puertas de la final, volvió a salir en pantalla y lo hizo en Viva la vida con un cambio de look radical. Después de semanas sin comer en el concurso, el extronista de Mujeres y hombres y viceversa reapareció en el programa que presenta Emma García con 15 kilos más y con el pelo teñido de rubio platino.

Barranco reaparece en 'Viva la vida' / Mediaset

"Perdí 12 kilos en Supervivientes y ya he cogido como 15. Estoy mejor porque estaba en el chasis", explicó Barranco en una entrevista a la que acudió completamente desnudo.

Barranco valora su experiencia de SV 2020

Además de hablar de su cambio de imagen, Barranco reflexionó sobre su paso por el concurso, una experiencia de la que saca tanto cosas buenas como cosas malas. "La experiencia ha sido muy bonita. Lo positivo muy positivo, pero lo negativo, los días de lluvia, eran matadores. He hecho todo lo que he podido y he llegado donde tenía que llegar", explicó.

Barranco también confirmó que sigue enamorado de su novia, con la que ya lleva un año y dos meses, su relación más larga hasta la fecha. "Ahora te duran las relaciones. Antes no te duraban más de dos meses, pero has madurado", le dijo la presentadora.