El casting que hizo Oriana Marzoli para ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, hace 8 años

Oriana Marzoli se ha convertido en una de las protagonistas de 'La casa fuerte' por sus continuas discusiones con todas sus compañeras, sus celos y su relación "montaña rusa" con Iván.

Pero aunque ahora muchos creen que la joven de 28 años siempre ha sido así, tras ver su conflicitvo paso por 'Supervivientes' y 'GH VIP', la realidad es que hace tan solo 8 años, se presentaba al casting de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' mucho más modosita de lo que demuestra en la actualidad.

De hecho, incluso apareció en 'Gandía Shore', siendo más tímida, y llorando por culpa de Ylenia.

"No quiero hacer numeritos porque creo que no hay que perder la compostura"

Volviendo a sus inicios televisivos en el casting del dating de Cuatro, Oriana se presentaba totalmente natural, con el pelo de su color, sin los pechos operados y con un hilo de voz que no hacía presagiar el monstruo televisivo en el que se iba a convertir.

"Hola, me llamo Oriana, vengo de Venezuela pero vivo en Madrid desde hace 6 años", empezaba diciendo. "No me corto para nada con los chicos. Juego mucho con eso, porque al principio puede que sea muy maja pero luego le saco una parte para que no piense que lo tiene todo ganado. Es como un toma y deja", algo que hemos vivido también en sus relaciones televisivas.

Pero lo que no pega para nada con la Oriana actual es la siguiente frase que pronuncia: "No me quiero poner a hacer numeritos y gritar como una loca porque creo que no hay que perder la compostura.Pero no me voy a dejar pisotear por nadie".

También aseguraba que "desde el primer día nos juzgan, es lo normal, nos pasa a mis amigas y a mí. Dicen que somos demasiado pijas porque hablo con la voz así pero vamos, que no".

Y acababa reflexionando sobre sus principios de ligoteo: "No hay que ser una facilona pero hay que ser simpática. Cuando veo un chico que me gusta tiene que ser para mí. Por las buenas soy demasiado buena".

