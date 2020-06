Llevaban cinco años sin novedades musicales cuando en el año 2000, Bon Jovi sacó a la venta Crush. Con él, presentaron un conjunto de canciones entre las cuales una de ellas destacó de una manera que quizá ni ellos se podían imaginar.

It's my life fue el primer single que presentaron al mundo, una canción enérgica y pegadiza compuesta por Jon Bon Jovi, Richie Sambora y Max Martin. Rápidamente se convirtió en el sencillo más sxitoso de la banda de rock, superando a Always, otro de sus grandes himnos, lanzado en 1994. Fue número uno en las listas de nueve países y consiguió diez discos de platino.

Con este tema consiguieron volver a la plena actualidad después de esa pausa de cinco años durante la cual no estaba claro su futuro. Durante ese tiempo exploraron incluso carreras musicales en solitario. Gracias a Crush, lograron también volver a conectar con una nueva generación de fans que, como banda veterana, tenían un poco olvidada.

La canción sigue las características habituales de la música de la banda de Nueva Jersey. De hecho, continúa nombrando en uno de sus versos a Tommy y Gina, esa pareja ficticia de clase obrera que Bon Jovi y Sambora ya nos habían presentado en Livin' on a Prayer en 1986.

'It's my life', el himno de Bon Jovi para vivir intensamente, cumple 20 años

El líder de la banda volvía con el cambio de milenio de participar en una película, dentro de ese descanso de la banda que todos se tomaron. Bon Jovi formó parte del reparto de U-571, protagonizada por Matthew McConaughey. "Quería perseguir el sueño de ser actor, porque me aportaba conocimiento y perspectiva sobre lo que hacía en el negocio de la música, era como estar empezando de nuevo", dijo el líder la banda en una master class grabada para Oprah Winfrey. "Es una canción que empodera a muchas personas", continúa el músico, "aunque en un primer momento hablaba sobre mi queriendo hacer películas y música. Cuando compones una canción desde un lugar puro, hay más probabilidad de que encuentre su sitio en otro lugar, en otra persona", asegura.

El vídeo de la canción muestra a un joven frente a un ordenador tratando de ver un concierto de Bon Jovi. En un momento dado recibe una llamada de su novia, que está en ese concierto en persona, y le insiste para que vaya corriendo. Él sale y atraviesa la ciudad lo más rápido que puede para encontrarse con ella. Por el camino tiene que saltar por encima de los coches, esquivar a un grupo de perros e incluso saltar un puente para llegar a su objetivo. Muchos han interpretado este videoclip como la vida misma, una carrera de osbtáculos que hay que superar para llegar a donde queremos.