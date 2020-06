Ideas para redecorar una habitación de matrimonio por menos de 100 euros

A veces necesitamos un cambio de aires para romper un poco con la rutina y la monotonía que acaba devorando nuestras vidas. Y, después de esta pandemia con el confinamiento correspondiente, puede que muchos necesiten cambios para dejar lo pasado atrás. Y eso pasa por redecorar la casa en la que hemos pasado tantas semanas encerrados.

Vale, no es el mejor momento para gastar con esta crisis económica que se nos viene encima, pero podemos asegurarte, que puedes darle un giro a tu habitación de matrimonio con muy poco presupuesto. De hecho, nos hemos puesto un tope de 100 euros. A ver qué te parece. Puedes coger ideas como fuente de inspiración y adaptarlas a tu gusto.

#Sábanas

Uno de los cambios más vistosos es el de las sábanas que cubren nuestra cama. Darle un nuevo aire y apostar por nuevos colores, te llenarán de vitalidad la habitación. Como ejemplo hemos cogido este modelo Cancún de Home que, ahora tiene un 50% de rebajas y te costará 21,99 euros. Nos ido a la gama de rojos y grises pero la combinación de verdes y tierras, también sería una buena opción.

#Fotos con tira led

Seguramente tengas alguna pared que esté pidiendo a gritos un toque de emotividad con alguna foto que sea especial para vosotros. Si eres de los que guardan demasiados recuerdos como para quedarse solo con uno, una buena opción es una tira de led con pinzas para colgar 60 fotos. Te servirá de cabecero improvisado y le dará un toque especial por sólo 12,99 euros en Amazon.

Las tiras de led con fotos le darán un toque muy emotivo a tu habitación. Y podrás ir cambiando las fotos cuando te parezca. / Web de Amazon

#Plafón LED

Puede que no sea la lámpara de diseño con la que has soñado viendo revistas de decoración. Pero vamos a lo práctico, barato, funcional y efectivo. Apuesta por un plafón led con control remoto por voz y ajuste de color para elegir el que más te convenga en cada momento. En Amazon lo hemos encontrado por 34,39 euros. Suma el total y verás que por menos de 100 euros le has hecho un buen lavado de cara a tu habitación que parecerá una nueva.

Un plafón para regular el color de tu habitación. / Web de Amazon

#Cortinas

Otro de los elementos que te ayudan a darle un lavado de cara a tu habitación es la cortina. Como ya hemos elegido estampado para las sábanas, vamos a tirar por color liso para las cortinas para no sobrecargar la habitación. Un tono claro que se asemeja a alguno que del modelo Cancún que habíamos elegido para la cama. En Ikea podremos encontrar este modelo por 25 euros.