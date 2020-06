Luis Fonsi presenta Girasoles en LOS40 Global Show: “Nunca he abandonado la balada”

En los últimos años, Luis Fonsi se ha convertido en uno de los máximos exponentes del reggaetón tras conquistar al mundo entero con temas como Despacito, Échame la culpa o Calypso. Sin embargo, el cantante de Puerto Rico nunca dejó su faceta más romántica, una faceta que de hecho ha querido recuperar durante el confinamiento con su nuevo sencillo: Girasoles.

Videoclip oficial de 'Girasoles'

"Era el momento de hacer algo más tranquilo", ha explicado el artista en LOS40 Global Show, el programa que comanda Tony Aguilar en LOS40. "Nunca he abandonado la balada, pero los últimos singles han sido temas con más ritmo, más temas de verano, y ese lado romántico es parte de mi ADN. Siempre digo que yo soy demasiado romántico para hacer temas puramente rítmicos y demasiado inquieto y fiestero para hacer baladas puras. Trato de mantenerme al borde esos dos mundos y combinarlos. Me siento muy privilegiado porque la gente me ha aceptado en ambos".

De Girasoles, Luis Fonsi dice que es "aún más balada" porque es una canción más desnuda y simple por la poca instrumentación y efectos que tiene. "La escribí durante el confinamiento. Marca y define este momento justo que estamos viviendo. Es una canción con una letra muy esperanzadora".

Si quieres ver la entrevista completa de Luis Fonsi en LOS40 Global Show…¡dale al play!