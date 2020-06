El adorable homenaje de Danna Paola a Lu, de ‘Élite’

Élite ha calado muy fondo para todo el mundo: a los fans de todos los países, a la propia Netflix y a sus protagonistas. La serie se ha convertido en una de las más vistas de los últimos años, y Omar Ayuso, Arón Piper, Ester Expósito y el resto del elenco se hicieron estrellas mundiales de la noche a la mañana, solo con aparecer en ella. Danna Paola, que ya estaba en lo más alto de su país, consiguió ampliar fronteras siendo una de las protagonistas, combinando la música con la interpretación, como lleva toda la vida haciendo.

La artista ha presentado a su nueva compañera de vida: una perrita bebé a la que no ha podido llamar de otra manera que Lu, como su personaje en Élite. "Bienvenida a la familia Lu🤍🐾", escribía en sus redes sociales. Un pequeño yorkshire que tendrá apenas unos meses de vida.

Además, compartió en varios videos que llegó a su vida gracias a su padre: "Mi papá entró por la puerta cantándome "Feliz cumpleaños", y yo... "Cómo le digo que faltan dos semanas". Traía algo en el los brazos y me morí de amor, me derretí, no podía con el regalo, y fue hermoso", contaba. Un primer regalo de cumple muy especial que, posiblemente, le cambiará la vida.