Kiko Rivera publica su versión con pelo y cómo sería de mujer: ¿Con cuál te quedas?

Si hay un famoso que se ríe de sí mismo sin importarle lo demás, ese es Kiko Rivera. Si hace unos años, estaba de moda ver cómo era tu cara transformada en bebé, ahora todo el mundo por redes sociales está publicando su versión en el sexo opuesto. Hay una aplicación que cambia completamente tu cara y lo pone en el sexo femenino o masculino, según te apetezca, y la mayoría de los famosos no han podido evitar probarlo.

El DJ se ha unido a la moda y ha querido mostrar a todos lo guapa que sería de chica: con melenaza rubia y morritos. "Si... cuando hay luna llena me convierto en PAQUITA! Os quiero mucho mis chicos", escribía. La verdad, es que está divina. Incluso se nos da un aire a alguna que otra persona.

Pero eso no es lo único que ha llamado la atención del Instagram de Kiko en estos últimos días. Si no te bastaba con ver al hijo de la Pantoja de rubia, ¡también le tenemos con pelo! "Acabo de llegar de Turquía y también he pasado por el dentista... Os gusta mi nuevo look?", preguntaba. ¿Con qué Kiko te quedas?