Ester Expósito desvela cómo ha influido Carla (‘Élite’) en su vida

Élite se ha convertido en un fenómeno imparable. Sus protagonistas han recorrido las pantallas de todo el mundo, convirtiéndose en los rostros más vistos de millones de personas.

El repentino ascenso a la fama de sus personajes ha provocado un antes y un después en sus vidas, y eso es algo de lo que Ester Expósito es muy consciente. La actriz, que interpreta el papel de Carla, asegura en una entrevista con Glamour México que ha experimentado grandes cambios en su vida tras su aparición en esta popular serie de Netflix. Eso sí, asegura que nunca ha perdido su esencia.

"Antes de Élite siempre fui una chica que tenía claro que quería dedicarme a la actuación... desde que tengo memoria. Es lo único que he querido hacer. [...] Todo fue llegando. ¡Estoy agradecida con todo! Especialmente porque no es una profesión fácil. Ha habido un cambio a nivel profesional muy fuerte en mi vida y mi cotidianidad después del éxito de Élite, pero por dentro sigo siendo esa misma chica trabajadora con ganas de seguir aprendiendo, con muchísima ilusión por crecer y trabajar en proyectos que me llenen, me aporten y me sumen", señala la actriz en dicha entrevista.

Dicen que, en el mundo de la interpretación, cuando te pones en la piel de otro personaje, consigues conectar tanto con él que acaba influyendo a tu vida personal. La marquesita no iba a ser menos. "De Carla he aprendido mucho, especialmente todo lo que tenga que ver con fortaleza. Ella tiene que enfrentarse a situaciones muy difíciles y fuertes, pero a pesar de eso es capaz de mantenerse intacta y lucha para que no se noten sus problemas en el exterior", declara Ester.

La madrileña lo tiene claro, y es que una de las mayores reflexiones a la que ha llegado tras interpretar este papel es la de evitar pagar tus problemas con el resto. "No hay que echarle mierda a los demás sobre los problemas que tienes... ni buscar soluciones en ellos. Ella tiene el control, no le tiembla el pulso y tiene las cosas claras. Ese tipo de cosas me han inspirado como mujer y como persona", añade.

Después de despedirse de este popular personaje, Ester ahora tiene la vista puesta en sus futuros proyectos. Entre ellos, la serie de Alguien Tiene Que Morir junto a Manolo Caro. Pero ella tiene claro que, sea donde sea, "pero que sume".