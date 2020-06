Ana Fernández y Nadia de Santiago hablan del final de ‘Las chicas del cable’ con Andreu Buenafuente

El próximo 3 de julio se estrenará el esperado final de Las chicas del cable. Y estos días previos, las actrices están metidas de lleno en la rueda de promoción. Así que, en estos días veremos a las protagonistas en todos los programas y espacios culturales. Nadia de Santiago y Ana Fernández se han pasado por el parque de Andreu Buenafuente para charlar un poco de este final.

“Esta última temporada es la mejor. Estamos como más ñoñas. Siempre está el amor en Las chicas del cable, pero en estas dos partes es como un colofón arriba”, confesaba Ana Fernández. “Queríamos como acabar arriba”, añadía su compañera.

Una serie donde el amor es muy importante pero donde también se abordan muchos otros temas como el papel de la mujer en una sociedad totalmente machista, la guerra o la sexualidad libre. Podría decirse, incluso, que es una serie de acción.

“En esta temporada tenemos muchas misiones y todas en tacones. Ha habido heridas, ha habido alguna ostia”, aseguraba Ana. “Tampoco era mucha acción, lo que pasa es que teníamos que correr con tacones”, matizaba Nadia.

No han querido desvelar nada del final, pero sí han asegurado que “es potente, es justo, es muy digno…”. Y Ana admitía que “el sitio al que me mandan a mí, a mí me gusta”. Pero, de momento, nos quedamos con las ganas de saber cuál es ese sitio.

Las actrices reconocen que las nuevas plataformas han abierto una ventana al mundo y ahora tienen seguidores en medio mundo. “Por ejemplo en Canadá, yo a los canadienses no me los imagino viendo Las chicas del cable, pero lo veían mucho. Y a veces nos han llegado mensajes por Instagram con unas letras que yo no sabría decirte de dónde son”, explicaba Ana.

Tenían previsto ir a Latinoamérica de gira de despedida, pero con toda esta situación se ha quedado todo en un contacto online. Consecuencias de un momento histórico sin precedentes en la vida de muchos. “Nosotras somos de la generación millennial y no nos había pasado nada históricamente brutal, hasta ahora”, remarcaba Ana.

Llega la despedida

Toca despedirse de una serie en la que han estado involucradas durante cuatro años. “Nos hemos convertido de niñas a mujeres. Hemos crecido con la serie nosotras. Han sido cuatro años en los que te pasa de todo, personalmente también, y ellas siempre han estado y ha sido muy intenso”, señalaba Nadia.

“Era como la primera serie de Netflix en España, había como expectación y eso también lo vivimos”, recordaba Nadia, “en plan pioneras, a ver qué tal iba todo. La primera rueda de prensa que hicimos fue muy extraña, o el primer día del estreno que no tenías que estar con ese susto de las audiencias, ‘no, es que aquí no hay’, ‘ah, vale’, íbamos abriendo, en todos los sentidos, experiencias nuevas. O como cuando nos llevaban de promoción a países que decías ‘aquí no me conoce nadie’ y nos pedían fotos, ha sido especial”, añadía Ana.

Uno de los temas más actual que han podido tratar, al margen del feminista, ha sido el de la transexualidad con la historia que vivían los personajes de Ana Polvorosa y Ana Fernández.

“Creo que la hemos tratado con los directores y nosotras hemos defendido mucho que siempre fuera tratándola con mucha ternura, desde el amor y desde el ‘persona a persona’, no mujer a mujer, sensuales, con desnudo, sexo, nunca ha sido tratada así. Creo que por eso ha gustado a todo tipo de edades, todo tipo de tendencias, y es una imagen que creo que tenemos todos como muy blanca porque está transmitida de esa manera y, esta última temporada, pobrecitas mías, lo van a pasar muy mal”, avanzaba Ana.

Ya queda poco para conocer ese final.