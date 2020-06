Mila Ximénez anuncia que tiene cáncer de pulmón y deja ‘Sálvame’

Mila Ximénez ha dejado a todos sus compañeros de 'Sálvame' devastados ante el anuncio que ha hecho sobre su recién diagnosticado cáncer de pulmón.

Entraba por teléfono esta tarde al programa para contarlo, mientras los colaboradores le escuchaban con lágrimas en los ojos.

Jorge Javier Vázquez fue el encargado de preguntarle por qué no estaba viniendo estos últimos días al espacio de Telecinco: "Estoy jodida, asustada y con ganas de contároslo" en ese momento se derrumbaba y le pedía ayuda al presentador para contarlo.

Segundos después se reponía y continuaba: "Tenía muchos dolores el día de La última cena, en la espalda, y me tuve que poner una inyección. Al día siguiente me hice una resonancia y el lunes me dijeron que el diagnóstico es que tengo un cáncer de pulmón". En ese momento, sus compañeros se quedaban helado.

"Me lo van a tratar, aunque hay ciertas ramificaciones no controladas, con lo cual vamos a hacer tratamiento de quimioterapia y radioterapia. Voy a empezarlo la semana que viene", añadía con tristeza.

Añadió que no lo había contado antes porque quería hablar con su hija y quería tener toda la información médica: "Vamos a hacer seis sesiones duras en las que tengo que descansar. Yo solo quiero poder dormir, que se me quite el dolor y que no vaya a más. Nada más", acabó concluyendo.