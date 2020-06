Kygo, Martin Garrix y Alan Walker ponen ritmo a los últimos hits más DANCE

Escuchar una canción de música electrónica es trasportarte a otro lugar y a otro momento. Pero si decides sumergirte en una sesión de hits de este género, además conseguirás trasladarte a otra dimensión. Pues en LOS40 Dance queremos ejercer de máquina teletransportadora.

La EDM está protagonizando continuas novedades musicales. Cada vez son más los artistas que se animan a deleitarnos con sus hits más recientes. Claro que con el verano a la vuelta de la esquina, sus posibilidades para convertirse en un himno de chiringuitos y reuniones de amigos aumentan, y mucho, y eso es algo que no han querido desaprovechar.

Kygo, Martin Garrix y Alan Walker son solo algunos de los que están protagonizando el 2020 con sus nuevas canciones. Canciones que ya se han convertido en la banda sonora de millones de personas alrededor del mundo. Si aún no es la tuya, es porque no te has atrevido a escuchar estos hits.

Entre las novedades de LOS40 Dance encontramos colaboraciones que también han dado de qué hablar. Entre ellas están las de Kygo y Valerie Broussard, Martin Garrix y John Martin, Alan Walker y Ava Max y Topic y A7S, entre otros. Aunque en esta lista también se cuelan los nombrs de Galantis, Tiësto y Dynoro.

No queremos robarte más tiempo. Si quieres vivir una de las experiencias más placenteras para tus oídos, dale al play y sumérgete en una sesión de novedades Dance repletas de ritmazos, artistazos y temazos. Esta playlist también está disponible en la sección 🎵 Música de nuestra App.

¿Cuál es tu favorita?