Amaia Montero homenajea a su mejor amiga del colegio tras enterarse de su muerte

Este lunes, 15 de junio, Amaia Montero ha vivido un momento muy triste. La cantante de Quiero ser recibió una llamada en la que le han comunicado que su mejor amiga de la infancia había fallecido.

La artista ha contado en su cuenta de Instagram, donde suma más de 180 mil seguidores y seguidoras, el shock que ha sido para ella enterarse de la noticia: “Hoy a las 12:00 he recibido una llamada, no podía coger el teléfono, pero insistían mucho… he respondido y me han contado que mi mejor amiga del colegio se había muerto… así de un segundo a otro”.

Amaia continúa explicando cómo se ha sentido: “Me he quedado en shock y todavía no lo puedo creer, éramos como zipi y zape, siempre juntas”.

La ex vocalista de La Oreja de Van Gogh ha continuado explicando que con los años se habían separado: “La vida luego nos fue separando y nos veíamos con menos frecuencia...pero llevo toda la tarde recordando anécdotas, momentos, historias ...llorando y riendo a la vez...fue una de las épocas más felices de mi vida”.

Para terminar, Amaia ha querido expresar lo importante que fue para ella y lo mucho que la quiso:

“Quiero rendirte mí pequeño homenaje decirte que te quiero muchísimo que tengo el corazón roto y que jamás te olvidaré. Pongo una foto mía con cara de tristeza porque te conozco y sé que no te hubiera gustado con lo discreta que eras que pusiera una tuya...hasta siempre amiga D.E.P amiga”.