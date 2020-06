8 de 27 Me gustaría decir que el disco que cambió mi vida fue Canciones Prohibidas de Extremoduro o A Rush of Blood to the Head de Coldplay, pero no es verdad. El disco que me cambió la vida y que me hizo sentir pasión por la música fue el de UPA Dance. Apenas tenía ocho años cuando salió, pero aprendí todas sus canciones y memoricé todas sus coreografías. Me emocionaba con Porque me faltas tú cantada por Beatriz Luengo, sin ni si quiera haber experimentado mal de amores. ¡Por dios, si tan solo era un niño! Pero aquella melodía y esa voz me hicieron sentir por primera vez la capacidad que tenía la música para emocionar. Reconozco que aquel tema sigue perenne en mi lista de reproducción. Le debo mucho.