Ibai Llanos deja en ridículo a un tuitero que le llamó gordo

Pasan los años y seguirán pasando los siglos y en la sociedad, en las redes sociales o en los medios de comunicación seguiremos encontrando ejemplos de gente que se cree con derecho a meterse con el aspecto físico de otra persona. Eso es lo que Ibai Llanos ha puesto de manifiesto en Twitter dejando en ridículo a un usuario que le llamó gordo.

El caster y narrador suele tener que afrontar estas situaciones cada vez que publica algún tuit con o sobre comida. En este caso fueron unas chocolatinas que había recibido y que quería sortear entre su fandom.

Con el anonimato que permite la red social del pajarito, un usuario escribía este tuit que se viralizaba a las pocas horas como muestra de gordofobia y bullying: "Ibai cae muy bien pero con esa obesidad no llega a los 30 eh. Tiene 25 y no cabe en una silla. Que se lo empiece a mirar porque las risas no le van a salvar de un futuro ataque cardíaco".

Amigo, escúchame, estás jodidamente gordo, pero gordo como un hijo de puta, no te lo digo a malas eh, te lo digo por tu bien, por si nunca te habías dado cuenta eh pedazo de gordo de los cojones, te lo digo por tu bien, de buen rollo. Abrazo amigo. — Ibai (@IbaiLlanos) June 16, 2020

Un mensaje de alguien sin nombre ni apellidos que no conocerá a Ibai Llanos de nada ni sus circunstancias personales ni el por qué de su físico. Como suele ser habitual, el protagonista de la historia no tardó en ponerle su ácido humor una vez que el mensaje llegó a sus oídos.

"Tampoco necesito vivir más" le contestó directamente para poco después imitar el estilo del tuit para ironizar sobre él: "Amigo, escúchame, estás jodidamente gordo, pero gordo como un hijo de put*, no te lo digo a malas eh, te lo digo por tu bien, por si nunca te habías dado cuenta eh pedazo de gordo de los coj**es, te lo digo por tu bien, de buen rollo. Abrazo amigo".

Ibai ha contado con el apoyo de toda la comunidad tuitera que o bien ha salido en su defensa o se ha unido a la corriente de ser o sentirse gordo. La guinda la puso el propio Ibai: "Aprovecho la viralidad de esta conversación para decir que hago directos en Twitch y que la suscripción es totalmente gratuita con Amazon prime".