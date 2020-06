Jaime Altozano explica qué es el lofi hip hop recurriendo a ‘Pokemon’ o ‘La banda del patio’

Seguramente alguna vez hayas escuchado hablar sobre el lofi hip hop pero no tengas muy claro en qué consiste. Ahí está Jaime Altozano para sacarte de dudas sobre este “hilo musical del siglo XXI”.

El youtuber tiene 27 años y mucha nostalgia de tiempos pasados, sobre todo los que tienen que ver con la infancia y ahí es donde entra este género musical tan poco conocido para muchos pero que tiene millones de reproducciones en youtube.

“La baja calidad me produce nostalgia como a mucha otra gente porque la baja calidad es como sonaba mi pasado y el pasado es mi infancia. Así que, un género musical que represente la nostalgia tiene que sonar a grabación antigua, un sample de algo que suene como si lo hubieran grabado hace muchos años y un beat de baja calidad. Hablemos del lofi hip hop”.

Cuando uno es pequeño tiene unos problemas que, una vez que crecemos, nos llenan de ternura. “Mi mayor preocupación en esa época era pasarme la liga Pokemon, jugar con mis amigos y ver si esa tarde echaran La banda del patio o no”, reconoce Altozano, algo muy diferente a su día a día de ahora.

Pero él ha ido más allá y ha querido entrar en un apartado de este género musical. “No solo el lofi es nostalgia en vena. Hay un subgénero del lofi muy poco conocido que vamos a llamar el ultra lofi que creo que os va a flipar. Se escucha de manera no irónica, no es un meme, es un micro género, canciones que consisten en que estés encerrado en tu cuarto mientras tus padres discuten, en un baño mientras afuera hay una fiesta o en tu coche y estás resguardándote de cosas con las que en ese momento no puedes lidiar y te encierras para estar tranquilo y te recompones o, simplemente, nostalgia”.

Pese al nombre que nadie se equivoque porque el lofi no tiene por qué ir asociado al hip hop, un género mucho más masivo. “Lofi viene de ‘low fidelity’, baja calidad, cosas mal grabadas y cosas mal grabadas hay en todos los géneros. De hecho, es más fácil hacer algo mal grabado que bien grabado. Durante esta cuarentena hemos visto programas de televisión en lofi, podcast en lofi, clases de universidad lofi… pero la gracia de las cosas lofi es cuando estás buscando esa estética, la idea de que hay un gusto, un estilo detrás de que algo no esté en su versión óptima. Cuando la estética lofi se busca en un beat, se habla de lofi hip hop que se empezó a poner de moda en youtube en vídeos donde estaban gift nostálgicos en bucle”, explica.

Se trata de un género que nos remite a unos estados en concreto. “A veces se asocia con el chill, en plan hilo musical de fondo para ponértelo mientras estudias, a veces con la nostalgia, pero a veces, también con la salud mental, música que te pones para calmar la ansiedad”, aclara Altozano.

Es un género que está al alcance de casi todo el mundo. “Para hacer lofi hay dos caminos, el lógico, que es grabar las cosas medianamente bien y luego ponerles pluggins de ruido de fondo, rever, mala calidad… o el camino largo, que no os recomiendo, que casi nadie hace así, estúpido que es grabarlo mal aposta desde el principio”, matiza.

Y como el yotuber no es de quedarse con la teoría, sino que le gusta un poco de práctica, nos ha mostrado cómo grababa uno de estos temas y, además, ha propuesto un reto. ¿Te atreverías?