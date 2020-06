Jordi Hurtado se estrena en TikTok con el filtro de un meme

Jordi Hurtado está de celebración. Este 16 de junio ha cumplido 63 años, y para Radio Televisión Española, su casa desde hace años, no podía pasar desapercibido. "Se desconoce su edad real... pero tenemos documentos que le muestran presentando ya en la Edad Media", señaló la cadena con humor en un vídeo de felicitación.

Y es que el presentador de Saber y Ganar está tan pletórico que ahora también se ha atrevido con las redes sociales. Aunque no lo hemos visto mucho por Twitter ni Instagram, sí ha decidido dar el paso en TikTok.

RTVE se ha estrenado en la plataforma con la ayuda del presentador. Jordi aparece descargándose la aplicación y usando un filtro que hace unas semanas se había viralizado en forma de meme. ¿Recuerdas esa mujer que lo daba todo al ritmo de Si Tu Novio No Te Mama El Culo de Bad Bunny? Sí, usando ese filtro que le agrandaba la cabeza. Pues nuestro protagonista se ha atrevido con él.

Lo dicho. Hurtado aparece en el plató de Saber y Ganar agarrando su teléfono móvil y grabándose en esta plataforma de última generación. "Hola a todos. Bienvenidos", dice mientras luce, entre risas, una gigantesca cabeza. ¿Será este el principio de Jordi Hurtado como estrella de TikTok?

De momento no apostemos muy alto, ya que ha demostrado que las nuevas tecnologías y las redes sociales no son lo suyo. O, ¿quién sabe? Quizás sea de esos que no muestran actividad pero que acceden a ellas continuamente para conocer lo último que se cuece por el mundo.

Sea como sea, la aparición de nuestro protagonista en TikTok ha generado sorpresa y humor entre los internautas.