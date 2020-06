‘La que se avecina’: Así se están despidiendo en redes los vecinos de Montepinar

El final estaba anunciado y La que se avecina ya lo ha rodado. Ahora toca decir adiós que, después de 12 temporadas, no es tarea fácil. Los actores están dando carpetazo a una importante etapa de sus vidas y lo están haciendo a través de las redes sociales con emotivas despedidas de Montepinar, esa urbanización de locos que un poco, forma parte de cada uno de nosotros.

Vanesa Romero ya nos habló de los sentimientos que le produce el final de la serie, pero ahora ha querido dar su adiós definitivo. “Gracias por tanto Mirador de Montepinar, gracias a la vida por haberme dejado disfrutar de ti...se apaga tu luz, pero en nuestros corazones seguirás brillando eternamente. Siempre te recordaré con una gran sonrisa. Este edificio ha hecho historia, ha hecho feliz a taaanta gente...GRACIAS @lauracaballero_ @alber_caballero por hacer los sueños realidad...”, escribía.

No ha sido la única. “Una Foto Que Jamás Se Repetirá. Adiós al Edificio Mirador de Montepinar. Gracias por tanto (Seguimos)”, escribía Nacho Guerreros, el tierno Coque, que acompañaba su despedida con una foto del equipo tanto de actores como de técnicos que han formado una gran familia en estos años.

Fernando Tejero, Pepa Rus y Miren Ibarguren se han despedido con la misma fotografía en la que también aparece Loles León. Compañía bonita y talentosa 😘❤️😘❤️😘❤️”, escribió el que fue primer portero de Montepinar.

José Luis Gil ha dado vida a Enrique Pastor, ese vecino pesado pero entrañable. Hace unos días se despedía de los creadores de esta serie. “Comentando con @alber_caballero, que cuando empezamos a grabar @aquinohayquienviva_oficial yo tenía la edad que tiene él ahora. Cuanto talento el suyo y el de @lauracaballero_ . Gracias a los dos por tanto, tanto tiempo!”, comentaba.

Macarena Gómez es otra de las que ha estado presente en las doce temporadas de la serie. Ella, ha optado por una fotografía que deja claro que el fin llegó en una época histórica, la que nos metió de lleno en el mundo de las mascarillas. “CAMBIAMOS DE PLATÓ, de decorados.....!!! Os queremos”, escribía junto a una imagen en la que podemos verla con Fernando Tejero y Jordi Sánchez.

Muchos echarán de menos a Jordi Sánchez, El Recio, ese mayorista que ha pasado a formar parte de la cultura popular. Entre sus últimas fotos hay una con su eterna compañera, Nathalie Seseña. “Último día en nuestro lecho conyugal del 1° C. #LQSA12 // Bon día, familia!”, escribía junto a una foto del matrimonio ficticio con más problemas del mundo. Luego añadía la foto del portal de la urbanización: “Última secuencia en este decorado. Hasta siempre Montepinar. Y muchas gracias por estos maravillosos años”.

Ella, la actriz que dio vida a Berta, dice adiós fiel a su carácter lleno de sentido del humor. “Mi madre me decía de pequeña que si hacía estas cosas me daria un flush y me quedaría así ! Y yo me pregunto , jugando a ser Berta 13 años me quedaré así ? No sé , es una duda que tengo ...🤨#lqsa #telecinco #comedia #2020 #españa #elmundo 🌍🌎🌏🪐🌎🌏🌍🌺🌺🌺🌺🌺🌈⭐️”, escribía junto a un vídeo en el que la vemos poner los ojos en blanco.

En estas despedidas estamos viendo dónde había mayores afinidades. Eva Isanta, por ejemplo, se llevará un buen recuerdo de Víctor Palmero. “Cariño entre la hiedra. Lo de @victor.palmero y yo viene de antiguo...#lqsa12 #serietv #atrapados #teatro by @alejandro_melero ¡Nos falta la peli!”, escribía junto a una foto de ambos que demuestra el cariño que se tienen.

Él, por su parte, se ha quedado con la imagen de uno de los decorados: “Este ha sido mi segundo salón durante los últimos 5 años y hoy nos despedimos de él... Y está lleno de recuerdos, de riñas padre-hija (neandertala !), de confesiones con mamá, de mucha gente maravillosa a la que admiro y admiraré, pero sobre todo de alegría, de risas a carcajadas y de buenos momentos. Y lo miro desde este lado y me pregunto: dónde quedarán ahora todas esas cosas? Yo, por si acaso, las guardaré en mi corazón. #LQSA”.

Otra de las que ha querido despedirse en las redes ha sido Carlota Boza que no tuvo que cambiarse el nombre para dar vida a su personaje con el que ha crecido en estas doce temporadas. No le ha hecho falta maquillaje, lo suyo es la naturalidad y el agradecimiento por todos estos años: “Lunes agridulce. Hoy ha sido el último día que hemos grabado en plató, nuestro adiós a nuestra casa por tantos años! ❤️ Siempre en mi corazón”.

Muchas emociones que seguro que se trasladarán al último capítulo.