Hugo Sierra recula y explica, en una exclusiva, lo enamorado que está de Ivana Icardi

El amor es un sentimiento complejo y difícil de entender a veces. Sobre todo, si se vive en realities como Supervivientes y su exposición pública nos permite ir viendo su desarrollo. Vamos, que lo de Hugo Sierra e Ivana Icardi es una historia de esas que cuesta creer por las idas y venidas tan abruptas que ha tenido.

En el programa se convirtieron en la carpeta de la edición. Compartieron confidencias, momentos íntimos y declaraciones propias de adolescentes. Pero un buen día, todo eso se acabó y Hugo Sierra rompió la relación sin que ella llegara a entenderlo. Se convirtió en la gran víctima que no podía dejar de pedir explicaciones y llorar por la impotencia ante lo ocurrido.

Llegaron a protagonizar grandes broncas y Hugo parecía decidido a dar carpetazo a ese idilio de forma definitivo. Pero ya se sabe que una cosa es cómo se viven las cosas dentro del programa y, otra, cómo pueden dar la vuelta una vez fuera.

Hugo acaba de hacer una exclusiva en la revista Lecturas que le ha sacado en portada con una impactante declaración: “Me habría gustado que el test de embarazo saliera positivo”. Hace referencia al test que se hizo la argentina durante el concurso cuando tuvo un retraso y quiso confirmar si podía estar embarazada. Algo que él dejó claro que era imposible por las medidas que habían tomado.

Está claro que ha dado marcha atrás en su decisión de acabar esta historia. “Por Ivana estoy dispuesto a cambiar de vida, a vivir en cualquier lado”, asegura en la entrevista.

También ha hablado de Adara Molinero, su ex y madre de su pequeño. “Estuvimos cinco minutos juntos con nuestro hijo”, ha explicado, “la relación con Adara está terminada”. Parece que en este caso no hay vuelta atrás y ahora toca reflexionar sobre lo que fue su vida en común: “Con Adara dejé pasar cosas que no debía haber hecho. Sabía que no éramos muy compatibles de carácter".

También hace referencia al desplante en la final con el ganador. "Me enfadé con Jorge Javier. 'Eres el gran perdedor', me dijo. Me dolió, me lo podía haber dicho en el debate. Esa es su opinión y la respeto. Le aprecio un montón, me llega más lo que él cree", ha confesado. Reconoce, además, que se podía haber tomado las cosas con calma y sin quejarse tanto pero el estrés que arrastraba por lo que traía de fuera, no le ayudaron a situarse en el concurso. “Me he equivocado”, ha asegurado.