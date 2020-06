Natti Natasha estuvo casada antes de ser famosa y se filtran ahora las fotos de la boda

Natti Natasha es uno de los iconos femeninos de ese urban latino que triunfa en medio mundo. Es un claro exponente de la sensualidad que define este género y la exuberancia siempre ha sido una de sus señas de identidad desde que empezó a despuntar en la música.

Solemos verla poco vestida, muy maquillada y un tanto artificial. Por eso quizás, han llamado tanto la atención las fotos que se han filtrado de su boda de juventud. Es una parcela que ella ha mantenido siempre en reserva. No había confirmado si había estado casada o no, y no suele hablar de sus relaciones personales.

De ahí, que para muchos haya sido una sorpresa encontrarse con estas fotos de cuando todavía no era famosa. Podemos verla vestida de novia al estilo más clásico. Recogido en el pelo con tiara y velo, maquillaje muy natural y completamente vestida de blanco.

Seguramente no es el look de novia con el que muchos se la hubieran imaginado. Muchos ya han comentado que estaba mucho más guapa antes, con esa apariencia más natural.

No se sabe todavía quién ha filtrado estas fotografías ni se conoce el nombre del que fue su marido. Lo que sí parece es que es parte del pasado. La última pareja que se le ha adjudicado a la cantante es el productor Rafael Pina. Tanto él como Natasha han sido invitados a la boda de Nicky Jam.

Poco se sabe de su vida. Es dominicana y como no contaba con el apoyo de su familia para dedicarse a la música, se instaló en Estados Unidos en 2010. Cuando se le caducó el visado tuvo que trabajar como indocumentada cobrando una miseria. Pero no abandonó su sueño y siguió empeñada en demostrar que la música era lo suyo.

Don Omar fue el primero en fijarse en ella y, a partir de entonces, todo cambió. Ahora es una de las artistas más reconocidas del reguetón y, poco a poco, vamos conociendo parcelas de su vida.