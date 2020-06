5 alimentos que si eliminas de tu dieta diaria provocarán muchos cambios en tu báscula

Si eres de los que quieren lucir cuerpazo, pero la báscula no alcanza el peso deseado tiene que tomar medidas. Sin duda, hacer ejercicio es una parte importante, pero la alimentación es la otra pata imprescindible para conseguirlo. Y sí, ya sabemos que las chuches, los fritos, el pan, la comida preparada, los carbohidratos o el alcohol son algunas de las cosas que deberías eliminar para empezar. Pero si te ves incapaz, no te agobies, puedes ir poco a poco.

Aquí tienes una selección de 5 productos que a lo mejor no sabías que son enemigos del adelgazamiento y que podrías empezar eliminando de tu día a día para notar cambios en la báscula y sin tener la sensación de estar cumpliendo una dieta estricta.

#1. Barritas de cereales

El tema de los cereales es complicado, porque, pese a que son muy recomendables para una dieta equilibrada, hay algunos que mejor ni en pintura. Los cereales comerciales suelen ir bien cargaditos de azúcares. Tampoco son tan saludables las barritas de cereales. Son ultraprocesados de baja calidad que, aunque no tienen azúcares añadidos, van bien servidos de azúcar y no consiguen saciar que, se supone, es una de sus funciones vitales para poder picar entre horas. Es mejor que te las hagas caseras con avena, dátiles u otros ingredientes que serán más eficientes.

Las barritas de cereales no te ayudarán a adelgazar. / BSIP/Universal Images Group via Getty Images

#2. Cafés comerciales

El café es otro de los alimentos que deberías limitar si tu objetivo es adelgazar, sobre todo, los comerciales. No sacian, concentran calorías y azúcar en enormes cantidades. Vamos, una bomba calórica que, además, tienen cafeína que puede tener un efecto adictivo que te hará más difícil dejarlo. No hay que prescindir de ese café sin el que muchos son incapaces de empezar el día. Pero mejor hacerlo en casa, sin más añadidos que la leche y no más de 5 tazas al día.

#3. Helados

Ahora que llega el buen tiempo, los congeladores se llenan de helados y su consumo siempre ha generado un gran debate entre los que aseguran que engordan y los que opinan lo contrario. No olvidemos que pese a lo mucho que nos refrescan, llevan una gran cantidad de azúcar que facilita la acumulación de grasa en el cuerpo. Si los comes, procura alejarte de los industriales y opta por los artesanos, que tienen muchos beneficios.

Los helados van cargados de grasas. / Juj Winn / Getty Images

#4. Zumos de frutas

Cuando alguien menciona un zumo de fruta en seguida pensamos que se trata de algo super sano que nos aporta vitaminas de todo tipo. Y es cierto, pero ojo si quieres adelgazar, porque contiene una gran cantidad de azúcar que no te ayudará en tu guerra contra la báscula. Más todavía esos que llevan azúcares añadidos. Que nadie los entienda como un buen sustitutivo de la fruta fresca.

#5. Productos lácteos

Los productos lácteos deberían estar presentes en toda dieta saludable pero cuidado si estás vigilando tu peso porque tienen un alto contenido en grasa que volverán a dinamitar tu objetivo. Si los consumes, procura que sean desnatados para evitar parte de esa grasa.