David Otero recuerda los 20 años que cumple el debut de El canto del loco

Todavía recuerdo aquella tarde de 2000 en la que, mi por aquel entonces jefe en LOS40, me pedía que improvisase una entrevista con un grupo nuevo que estaba grabando su primer videoclip en una sala de Madrid. No había oído hablar de ellos y en el taxi de ida hacia aquel lugar, fui escuchando el disco.

Era un grupo de pop rock masculino que se hacía llamar El canto del loco y en esa primera escucha me llamó la atención la energía que destilaban sus melodías, la facilidad con la que sus letras podían conectar con los jóvenes y la osadía de atreverse con una versión del Vivir así es morir de amor, de Camilo Sesto, que a priori no casaba mucho con su generación.

Cuando llegué a aquel local me encontré con cinco jóvenes que se notaba que además de compañeros de grupo, eran amigos. Iván Ganchegui (que ya no estaría en el segundo disco), junto a Dani Martín, llevaron la voz cantante de aquella primera entrevista en la que empezaron a dar a conocer su historia. Desde entonces me recuerdan como la persona que les hizo su primera entrevista como El canto del loco. Después llegaron muchas más.

Ya aquel día, quedó claro que estos cinco chavales llegaban para quedarse. Y así lo demostraron los 10 años que duraron como uno de los grupos más influyentes de toda una generación. Disco tras disco y proyecto tras proyecto, dejaron claro que amaban lo que hacían, no paraban de idear cosas nuevas para sorprender y la música estaba por encima de cualquier otra cosa. Porque llenaron estadios y forraron millones de carpetas, pero siempre mantuvieron los pies en el suelo.

Aquel día de nuestra primera entrevista estaban grabando el vídeo de Pequeñita, y lo estaban disfrutando. La leyenda del grupo comenzaba.

“20 años... que bonitos recuerdos!! #elcantodelloco #ecdl”, escribía hace unas horas David Otero en su Instagram. El aniversario de un disco que cambió por completo su vida. Aquella primera vez conocí a un chico tímido que se quedaba en un segundo plano ante la labia para expresarse de Ganchegui y el carisma arrollador de su primo.

El paso del tiempo me ha permitido conocerle mejor y darme cuenta de que él tiene también mucho carisma, mucha labia y una forma personal de hacer las cosas que ha dejado patente en su carrera en solitario.

“Madre mía 😍👏🏻”, comentaba Lucía Gil. “Y tan bonitos!!!!🤗😘”, añadía Kira Miró. Y no han faltado comentarios de muchos anónimos que añoran un concierto del grupo que decidió parar cuando estaba en lo más alto.

Estos comentarios reflejan un sentir muy general que daría lo que fuera por asistir a ese reencuentro, aunque fuera puntual. Nunca se sabe.