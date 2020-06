J. Lo, Shakira, Gloria Estefan: divas latinas que fueron Nº1 esta semana en el pasado

Shakira, Jennifer López y Gloria Estefan son tres de las artistas femeninas latinas más grandes de las últimas décadas. Básicamente son las tres que contribuyeron al boom de la música en castellano en el mundo desde la década de los noventa. Comparten muchas cosas, y otra más que vamos a contarte ahora: las tres fueron número uno de LOS40 en una semana como esta en años anteriores.

Shakira lo fue hace 15 años (2005) con La tortura, aquella preciosa canción que grabó junto a Alejandro Sanz. Hace 20 años, en el comienzo del nuevo milenio, fue Jennifer López quien atrapó el puesto de honor de la lista con Let’s get loud; y hace 25 años, era la cubana residente en Miami Gloria Estefan, pionera del pop latino, quien lideraba el chart con un tema en inglés: Everlasting love,

Fuera ya de esa feliz coincidencia, hace diez años el número uno de la lista lo consiguió Robert Ramírez, el productor español, con aquel inolvidable Sick of love que tanto bailamos en el verano de 2010. Y hace cinco años, Lean on, de Major Lazer, DJ Snake y Mø, se llevó el triunfo con Lean on; curiosamente, Major Lazer están actualmente en lista con otro tema, Lay your head on me. En el vídeo de la parte superior puedes disfrutar de los clips de todas estas canciones que forman parte ya de nuestras vidas.