Una nueva serie sobre Mitch y Cam de ‘Modern Family’ podría estar muy cerca

Los fans de Modern Family están de suerte. Los planes de ABC, la cadena que emitió la serie entre entre 2009 y 2020, pasarían por rodar una spin-off centrado en las figuras de Mitch (Jesse Tyler Ferguson) y Cameron (Eric Stone).

Así parece reconocerlo el presidente de ABC Entertainment, Karey Burke, quien dijo que "sería estúpido no valorar la posibilidad de hacer un spin-off de uno de los grandes shows de la cadena".

Sin embargo, no ha confirmado que el proyecto tenga luz verde ni ha dado una fecha estimada, pero no parece una idea descabellada si después de todo este tiempo la cadena sigue valorando la posibilidad de alargar el éxito de la popular sitcom y ya ha firmado nuevas series, como el spin-off de Anatomía de Grey, Station 19.

Además, Deadline informó en marzo de que varios guionistas de Modern Family, tras ver cómo la serie llegaba a su fin tras más de once años en antena, empezaron a plantearse la idea de expandir la historia de nuevo junto al co-creador y productor ejecutivo Steve Levitan.

"Estámos discutiéndolo", dijo otro de los creadores, Christopher Lloyd, barajando la posibilidad de que Modern Family tuviese un spin-off protagonizado por dos de sus personajes más emblemáticos, Mitch y Cam, la pareja homosexual encarnada por Jesse Tyler Ferguson y Eric Stone.

La eterna historia del spin-off

"No queremos hacerlo hasta que estemos completamente seguros de que hay algo donde rascar. Precisamente Modern Family es un hueso duro de roer", confesó Lloyd, haciendo referencia a lo difícil que es mejorar el producto original.

En parte lleva razón. Cuando una serie tiene tanto éxito y acaba tan bien es difícil aprovechar el tirón para alargar su universo. Muchas cadenas han tratado de hacer lo mismo y muy pocas veces funciona. Better Call Saul, shakespeariana derivación de Breaking Bad, sería de las pocas excepciones que confirman la regla. Es difícil pensar en una secuela o spin-off exitoso de Mad Men, Los Soprano, A dos metros bajo tierra o The Wire.

El spin-off de Big Bang Theory, El pequeño Sheldon, no tiene punto de comparación con su original. Tampoco Mayans M.C., inspirada en el universo de Hijos de la anarquía. Ni Fear The Walking Dead, que brota de las entrañas de The Walking Dead. Quizás Modern Family pueda ser la Better Call Saul de las sitcom y romper con la norma.