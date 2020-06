Els 31 FAM tenen 'Un plan B'

Degut a la crisis de la COVID-19 la banda de Sabadell 31 FAM es va quedar a un sol dia de presentar el seu últim treball 'Valhalla Vol. 1' en directe. Entre les dates que es van haver d'ajornar hi havia la presentació a diferents ciutats de Catalunya com Barcelona, Tarragona o Girona i de fora com València o Madrid.

Durant el confinament no han parat de treballar en la producció de la segona part del seu últim disc que tot fa pensar que serà per a aquesta tardor. Però per no haver d'esperar tant ens han avançat una cançó perfecta per aquest estiu i que és el seu 'Un plan B'. Un nou single que ens porta els nous sons del seu 'Valhalla vol.2' i que té tots els ingredients per convertir-se en un nou èxit del grup aquest estiu.

Portada 31 fam - Un plan B / Delírics

Un track contemporani, que sona a dancehall i amb pinzellades de reggaeton i que emocionarà als milers de seguidors que ja acumulen i desitgen una nova cançó al més pur estil Valentina, Sincero o Te gusto.

Guarda't la data perquè el 23 de juny arriba el més nou de 31 FAM, 'Un plan B' i del que t'estrenarem en exclusiva el seu vídeoclip aquí a ELS40.CAT.

