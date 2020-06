Itziar Castro da visibilidad a la enfermedad que padece

Las redes sociales nos entretienen, juzgan, dan libertad, a veces la quitan, pero también nos enseñan. Una simple publicación de alguien famoso acumula cientos de comentarios de diferentes, algunos buenos y otros, no tanto. Itziar Castro vivió algo así cuando subió a su Instagram una imagen suya recreado un cuadro de Botero. La actriz recibió una gran cantidad de comentarios, pero uno de ellos le contaba que posiblemente tenía un problema de salud.

Itziar confiesa en el video que tiene Lipedema, una enfermedad genética que padece el 11% de las mujeres españolas y que se compone de "una acumulación de grasa en los miembros inferiores". De esta manera, contaba que la única manera de superar este problema es pasando por quirófano, una decisión que la intérprete ha tomado sin pensárselo tras informarse sobre esta enfermedad.

"Mis análisis siguen siendo perfectos, no tengo hipertensión, las tiroides están perfectas, pero tengo que ponerme en manos de los médicos para iniciar un proceso, operarme, y quitarme estas acumulaciones de grasa". Así, ha querido dejar claro que no se opera por estética, sino simplemente por salud, para que el problema no vaya a peor y pueda estar perfecta. "Ahora estoy en proceso preoperatorio", confesaba.

Aun así, contaba que en el rodaje de Vis a Vis, tuvo que parar e ir a urgencias cuando comenzó a dolerle una de las piernas. Itziar ha querido dar voz y compartir con todos la "nueva aventura" que está viviendo, ya que gracias a sus seguidores ha podido conocer esta enfermeda. ¡Mucho ánimo!