Christina Aguilera celebra 10 años de ‘Bionic’ con alusiones a lo que ha tenido que soportar como mujer

En junio de 2010 Christina Aguilera lanzaba su sexto álbum, Bionic, un disco que mantenía sus raíces R&B pero que se adentraba de manera descarada en los sonidos electrónicos y de sintetizadores. Eran canciones, en su mayoría, de electropop y futurepop. Un giro experimental que no tuvo los resultados comerciales de los anteriores, pero que siguió consolidándola como una artista a tener en cuenta.

Dice la leyenda que Lady Gaga intentó sabotear este disco porque se acercaba a su género y no quería competencia. El bloguero Pérez Hilton la acusó durante un enfrentamiento de haber intentado dañar la carrera de Aguilera y los fans reaccionaron llevando de nuevo el disco, varios años después, a las listas de ventas.

En esa misma época, Aguilera estaba centrada en la promoción de su película Burlesque. Su imagen era la de una mujer empoderada que podía con todo lo que se le ponía por delante. Estas nuevas canciones ya tienen un corte feminista y de empoderamiento que, años más tarde, cobrarían tanta relevancia por las circunstancias sociales. Fue una adelantada en ese sentido.

“Al crecer como mujer en este negocio, he luchado y puesto al límite el doble rasero. Siempre he defendido que las mujeres se expresen, a pesar de las opiniones o tácticas de vergüenza de los demás. Desde la vergüenza de que te consideren una puta o te etiqueten como mojigata, hasta los juicios por ser demasiado delgada o demasiado gorda, y todo lo demás. Lo he soportado todo”, asegura en redes recordando los diez años que cumple aquel disco tan actual a día de hoy.

“Estoy orgullosa de haber construido un equipo de trabajo detrás mío que no ha tenido miedo de reflejar todos mis lados como mujer”, continúa, haciendo referencia a que ella no ha tenido barreras a la hora de pronunciarse respecto a estos temas y a actuar como ha querido.

Uno de los singles con más repercusión de aquel álbum era Not Myself Tonight que “trata sobre ser lo suficientemente valiente como para sentirme empoderada en mi propia piel. ¡Entonces quiero empoderarla para que se ame a sí misma y nunca tenga miedo de poseerla! #Bionic trata sobre ser descaradamente TÚ. #10añosdeBionic”.