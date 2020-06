Marlon se marca un concierto de película en el Autocine de Madrid

Hay cosas que no se pagan con dinero, y lo pude comprobar en primera persona durante la noche del 17 de junio. Lo que iba a ser una tarde normal de mascarilla, gel desinfectante y un paseo rutinario, se convirtió en una experiencia única e inimaginable.

Nunca había ido al Autocine de Madrid. Recuerdo haberlo intentado en alguna ocasión, pero todo acabó en eso: un intento. Pero cuando me vi allí, esperando la cola dentro de mi coche para entrar, fui consciente de que aquel plan iba a protagonizar, con creces, la semana. Si ésta es la nueva normalidad, podría acostumbrarme a ella.

Y es que, como mencioné hace unas líneas, hay cosas que no se pagan con dinero, y cuando Marlon salió sobre las 21:00 horas al escenario del Autocine Madrid RACE para ofrecer un concierto a decenas de vehículos, tomé consciencia de ello. Estar con tus amigos, disfrutando de buena música en directo y con una bebida refrescante en mano no puede pagarse con dinero, pero sí disfrutarse hasta que no haya un mañana.

Los chicos de Marlon inauguraron esta nueva normalidad de conciertos sobre el escenario del Autocine con el BMW Drive in Fest!. Lo hicieron precisamente con la canción que ya he mencionado previamente. El rock español se apoderó de los asistentes, quienes no pudieron evitar asomar sus cabezas por las ventanillas para respirar "el aire fresco de concierto y el sonido de los altavoces".

Adrián, cantante de Marlon, sobre el escenario del Autocine de Madrid / Javier Bragado (Getty Images)

Cuando Marlon acababa cada actuación, recibía una ola infinita de pitidos provenientes de cada vehículo allí presente. Una sensación extraña pero a su vez muy reconfortante en una escena que veíamos en la lejanía. Pero al fin se hizo realidad.

Temas como Haz Conmigo Lo Que Quieras, Tequila y Candela, 24/7 y 96 son solo algunos de los temas que nos llevaron a esas noches de conciertos de buena música y buen rollo. Claro que cuando sonaron los acordes de Marzo en Febrero, el tema que la banda comparte con Ana Fernández, el público se inundió en un unísono "oooooh" mientras Adrián se sentaba en la pasarela y se la dedicaba a "su mujer".

Los chicos animaron al público a tocar el claxon de sus coches para convertir aquello en una auténtica concentración de adrenalina. Y así fue. Apenas pudieron escucharse sus voces cuando todos y cada uno de los vehículos allí presentes gritaban sin cesar. Pero llegó Mi Macarena, y con ella el momento de decir "hasta luego". Marlon se despidió entre el claxon de su público y el vitoreo de sus seguidores.

Fans en el Autocine de Madrid RACE / Javier Bragado (Getty Images)

Después llegó el turno de Rulo y la Contrabanda, la popular banda de rock creada en los 2010 que tantos himnos ha regalado a las noches de amigos y buen rollo. Se subieron al escenario para continuar con este espectáculo de música en directo, y siguieron convirtiendo la noche en una de las más inolvidables de los allí presentes.

Muchos himnos de su discografía sonaron en aquel escenario ambientado en un estilo muy vintage y con unas luces que formaban las iniciales del grupo. Entre todos estos himnos, hubo uno que destacó especialmente, y es el de P'Aquí P'Allá. Buen rollo y energía para nuestros oídos.

Pocas palabras pueden describir lo que se vivió el pasado 17 de junio en el Autocine de Madrid RACE. Bienvenida, nueva normalidad. Bienvenida, música en directo. Bienvenida, adrenalina.